Cyclisme: Evenepoel se fracture la clavicule après un accident à l'entraînement

Remco Evenepoel s'est brisé la clavicule gauche lors d'un accident avec un véhicule postal alors qu'il s'entraînait mardi matin près de Bruxelles, ont rapporté plusieurs médias belges citant des sources médicales.

Contacté par l’AFP, l'hôpital Erasme d'Anderlecht où a été admis le coureur belge, double champion olympique cet été à Paris, n’a pas répondu dans l’immédiat tandis que l'équipe du champion du monde 2022 communiquera en fin de journée.

Le coureur de 24 ans devait être transféré dans la journée à l'hôpital d'Herentals (nord) dans un service spécialisé où une plaque devrait lui être posée pour consolider la fracture et où un bilan médical précis sera établi, selon les sites des quotidiens Het Laatste Nieuws et Het Nieuwsblad.

Alors qu'il s'entraînait seul dans la région de Gooik (Brabant flamand), au nord-ouest de la capitale belge, le champion du monde 2022 n'a pu éviter une voiture de la poste belge, dont la factrice a soudainement ouvert la porte alors que le coureur allait la doubler, a expliqué à la télévision Sporza Patrick Lefevere, manager général de la formation Soudal-Quick Step.

Les images diffusées sur les réseaux sociaux et montrant le vélo de coureur brisé en deux témoignent de la violence du choc.

Selon plusieurs témoins de l'accident, Evenepoel, blême, tremblant mais conscient, s'est recroquevillé sur lui-même avant d'être pris en charge par des ambulanciers qui l'ont placé sur un brancard en position assise avant de l'emmener à l'hôpital Erasme d'Anderlecht où une fracture de la clavicule gauche, sans déplacement, a été constatée, rapportent des médias flamands citant des sources médicales.

Aperçu le week-end dernier à Doha en marge du Grand Prix de F1 du Qatar à l'invitation de l'équipe Alpine, Evenepoel (24 ans) était de retour cette semaine en Belgique afin de poursuivre sa préparation en vue de la prochaine saison.

Son retour à la compétition était en principe prévu début février.

Evenepoel n'a pas été épargné par les chutes depuis le début de sa carrière, la plus grave s'étant produite lors du Tour de Lombardie en 2020, dans la descente du Mur de Sormano. Après un plongeon dans le vide d'une dizaine de mètres, il avait souffert d'une fracture du bassin et de lésions aux poumons.

En avril dernier, sur le Tour du Pays Basque, il avait lourdement chuté en descente, se fracturant l'omoplate et la clavicule droite. Il avait repris deux mois plus tard au Dauphiné et brillé en juillet sur les routes du Tour de France, prenant la 3e place au classement général pour sa première participation à la Grande Boucle avant de remporter deux titres aux Jeux de Paris (course en ligne et contre-la-montre) ainsi que le chrono des Mondiaux à Zurich.