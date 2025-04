Cyclisme: Evenepoel, un nouveau retour, un nouveau triomphe

Retour gagnant pour Remco Evenepoel ! Le prodige belge s'est imposé sur la Flèche brabançonne, sa course de reprise en 2025 un peu plus de quatre mois après une grave chute à l'entraînement qui avait compromis la suite de sa carrière.

Et l'on salive déjà à deux jours de l'Amstel Gold Race où il défiera le glouton slovène Tadej Pogacar, dimanche dans la région de Maastricht.

A Overijse, au sud de Bruxelles, le double champion olympique de Paris (en contre-la-montre et sur la course en ligne) a devancé son compatriote Wout Van Aert, récemment quatrième du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix, et toujours en quête de succès cette saison.

Les deux hommes se sont portés en tête à quinze kilomètres de la ligne, dans la Hertstraat, l'une des côtes pavées de cette classique qui fait le lien entre les Flandriennes et les Ardennaises.

Et le coureur de l'équipe Visma-Lease a Bike a été le premier à complimenter son compatriote qu'il affrontait pour la deuxième fois seulement sur une course d'un jour.

"Remco m'a tué. C'était impressionnant, tellement difficile de rester dans sa roue. Je suis déçu bien sûr. Mais Remco mérite sa victoire", a salué Van Aert.

Une fois la ligne passée, les larmes ont coulé dans le clan Evenepoel.

Le coureur belge Remco Evenepoel lors de la course de la Flèche brabançonne entre Beersel et Overijse en Belgique le 18 avril 2005. BELGA/AFP

Patrick, le papa, a peiné à trouver ses mots entre deux sanglots. "Certains avaient des doutes sur sa capacité à revenir une nouvelle fois au plus haut niveau. C'est la plus belle des réponses. Aujourd'hui, je suis content pour mon enfant, plus que pour l'athlète", a-t-il réagi.

En décembre dernier, le champion du monde 2022 avait percuté à vive allure la portière d'une camionnette de la poste belge. Bilan: une fracture compliquée de l'épaule droite.

Un nouveau coup du sort pour le prodige belge de 25 ans, qui n'a jamais connu une saison sans chute depuis ses débuts professionnels, à l'exception de 2022, année de son doublé Vuelta/Championnat du monde.

Le 15 août 2020, il s'était relevé avec une fracture du bassin après une terrible gamelle sur le Tour de Lombardie. En avril 2024, il avait encore mis à l'épreuve sa capacité de résilience après s'être fracturé la clavicule et l'omoplate droites au Tour du Pays basque.

"Je me surprends moi-même", a-t-il d'emblée expliqué. "Je me suis senti d'emblée dans le rythme. Je reviens d'un stage en altitude, donc avec beaucoup de fraîcheur. Mais battre Wout au sprint, lui qui a déjà gagné sur les Champs-Elysées (sur le Tour de France 2021, ndlr), c'est exceptionnel", s'est félicité le leader de l'équipe Soudal-Quick Step.

"J'ai beaucoup travaillé mon explosivité ces derniers temps et cela paie", a-t-il ajouté avec la promesse d'un fameux duel dimanche à Valkenburg sur l'Amstel Gold Race et huit jours plus tard dans la Doyenne des classiques Liège-Bastogne-Liège.

Après les classiques ardennaises, il prendra la direction du Tour de Romandie (du 30 avril au 4 mai) en guise de préparation au Tour de France, le grand objectif de sa saison.