Cyclisme: Ferrand-Prévot, pas rassasiée, sera au départ des Mondiaux de Kigali

Pauline Ferrand-Prevot de l'équipe Visma-Lease a Bike en jaune avant le départ de la dernière étape du Tour de France féminin le 3 août 2025 entre Praz-sur-Arly et Chatel, à Praz-sur-Arly en France

Pauline Ferrand-Prévot n'est pas rassasiée. Après ses succès sur Paris-Roubaix au printemps et surtout son triomphe sur le Tour de France début août, la cycliste française va désormais s'attaquer au maillot arc-en-ciel fin septembre à Kigali.

La Rémoise qui souhaitait "prendre du repos" et "profiter un peu de la vie" après son triomphe sur la Grande Boucle sur les hauteurs de Châtel dans les Alpes, a donc surpris son monde en annonçant mardi s'aligner au départ des Championnats du monde, le 27 septembre.

Le 11 août, lors d'une réception en son honneur aux Pays-Bas dans les locaux de l'équipe Visma-Lease a Bike, elle avait écarté l'idée de faire un crochet par l'Afrique avant de prendre part aux championnats d'Europe en Drôme-Ardêche début octobre. Une participation qui reste d'ailleurs d'actualité.

"Mais depuis, il y a eu des discussions...", avance-t-on dans son entourage.

Sur un parcours en haute altitude et extrêmement exigeant (164,6 km pour 3350 m de dénivelé positif), la Rémoise n'a sans doute pas souhaité manquer une belle chance de coiffer la couronne mondiale, onze ans après son seul titre planétaire sur route, en 2014. Le dernier pour une Française.

"C'est une superbe nouvelle", a dit mardi à l'AFP le sélectionneur de l'équipe de France féminine Paul Brousse à l'annonce d'une sélection tricolore qui aura fière allure dans un mois en Afrique.

Pour le sélectionneur, la décision de "PFP" a été prise de commun accord entre la coureuse, la Fédération (FFC) et son équipe Visma-Lease a Bike.

Pauline Ferrand-Prevot salue ses supporters avant le départ le 3 août 2025 à Praz-sur-Arly en France AFP/Archives

"Elle a très envie"

"Physiquement, Pauline est en forme. Mais c'est aussi l'aspect psychologique qui a joué. Elle a très envie. Elle a repris goût à la route", a-t-il expliqué.

Pauline Ferrand-Prévot s'était éloignée du bitume pour consacrer ces sept à huit dernières années au VTT dans l'optique de décrocher son "Graal", l'or olympique en cross-country.

Mission réussie aux JO de Paris-2024. Un sacre qui l'a complètement libérée de toute pression en la plaçant parmi les sportives préférées des Français.

"Mon but ultime, c'était l'or aux Jeux. La victoire au Tour, même si je la voulais très fort, c'était davantage un rêve de gamine", avait-elle dit à l'AFP après son titre.

A 33 ans, la Rémoise s'était donné trois ans pour remporter la Grande Boucle. Une seule tentative aura suffi à la rassurer par rapport à une concurrence emmenée par la Néerlandaise Demi Vollering, la Suissesse Marlen Reusser, la Polonaise Katarzyna Nieuwiadoma ou l'Italienne Elisa Longo Borghini.

Des adversaires qu'elle devrait retrouver dans un mois au Rwanda et qui devront composer avec une équipe de France ambitieuse.

"L'équipe de France aura d'énormes attentes", a admis Paul Brousse, reconnaissant que les Bleues auront "des responsabilités en tant que quatrième nation mondiale".

Fin septembre, "PFP" pourra compter sur le soutien d'une équipe solide composée notamment des grimpeuses Juliette Labous et Evita Muzic... équipières de Vollering dans l'équipe FDJ-Suez durant la saison régulière.

La Néerlandaise pourrait bien être la principale rivale de Ferrand-Prévot dans les monts rwandais.

La championne de France Marie Le Net, Léa Curinier, Cédrine Kerbaol et Maëva Squiban complètent l'effectif tricolore censé propulser leur leader sur la plus haute marche du podium, onze ans après le titre de Ponferreda en Espagne.