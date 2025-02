Cyclisme: Geraint Thomas prendra sa retraite à l'issue de la saison

Le cycliste gallois Geraint Thomas, vainqueur du Tour de France 2018, a annoncé lundi qu'il prendrait sa retraite à l'issue de la saison 2025, à l'âge de 39 ans.

"Je pense qu'il est temps d'officialiser. Oui, ce sera ma dernière année dans le peloton", a écrit le coureur de l'équipe Ineos sur les réseaux sociaux.

"Ca n'a pas été un mauvais parcours, hein ?", ajoute Thomas en référence à ses médailles d'or olympiques sur piste en poursuite par équipes (2008 et 2012), à ses trois titres mondiaux dans la même discipline et surtout à son triomphe sur route dans le Tour 2018.

"Pékin a été grandiose, mon premier titre olympique. mais le Tour a changé ma vie. A partir de là, on me reconnaissait partout", a-t-il déclaré à la BBC.

"J'étais à Alcatraz et un type m'a reconnu. C'est à ça qu'on comprend qu'on a changé de galaxie", a-t-il raconté.

"Le maillot jaune est emblématique. Où qu'on aille dans le monde, tout le monde sait ce que c'est, ce qu'il signifie pour le cyclisme et l'histoire de ce sport. Alors faire partie de cette histoire et avoir remporté cette course, je me pince encore pour y croire...", a-t-il ajouté.

Geraint Thomas, le coureur britannique de l'équipe Ineos Grenadiers, lors de la 4e étape du Tour de France 2024, 140 km entre Pinerolo en Italie et Valloire en France, le 2 juillet 2024 AFP/Archives

Thomas courra son dernier Tour de France cet été avec Ineos où il jouera le rôle de soutien tout en espérant "gagner une étape" et en tout cas "profiter de la course".

"C'est ma 19e saison en tant que cycliste professionnel et je ne veux pas faire la saison de trop, je ne veux pas être le grincheux de l'équipe", a-t-il dit à la BBC pour expliquer sa décision de se retirer alors qu'il est encore capable de rouler au plus haut niveau.