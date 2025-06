Cyclisme: Lapeira et le redoutable défi du doublé national

Sur un parcours taillé pour les puncheurs, Paul Lapeira va essayer dimanche aux Herbiers de devenir le premier coureur depuis Jacky Durand en 1994 à défendre son maillot de champion de France de cyclisme. Mais la concurrence s'annonce coriace.

A moins d'une semaine du Tour de France (5-27 juillet), le maillot bleu-blanc-rouge sera particulièrement convoité, même si plusieurs grands noms seront absents en Vendée, surtout ceux qui courent pour des équipes étrangères.

Julian Alaphilippe, Lenny Martinez ou Pavel Sivakov ont ainsi été priés par leur équipe respective de poursuivre au calme leur préparation pour le Tour. D'autres prétendants potentiels comme Benoît Cosnefroy, Christophe Laporte ou Axel Zingle sont, eux, soit blessés, soit en convalescence.

Mais il reste du beau monde pour tenter de dompter un parcours franchement carabiné avec un circuit comprenant le Mont des Alouettes (2,2 km à 4,7%) où le Belge Philippe Gilbert s'était imposé lors de la première étape du Tour de France en 2011.

Dimanche, il faudra le gravir à... quatorze reprises pour une distance totale de 231 km. Soit un terrain de jeu pour durs au mal qui devrait convenir aux puncheurs, nombreux dans les rangs français.

Plusieurs têtes émergent, dont celles de Romain Grégoire et Kevin Vauquelin, excellents la semaine dernière sur le Tour de Suisse où ils ont tous deux porté le maillot de leader.

"Je n'ai plus qu'une chance, donc je vais tout donner", a souligné jeudi soir Vauquelin après avoir échoué, comme l'année dernière, à la deuxième place du contre-la-montre derrière Bruno Armirail.

"Profité chaque jour"

"C'est vraiment la course à gagner pour pouvoir représenter son pays toute une année. C'est un rêve de carrière", disait Grégoire au soir du Tour de Suisse.

Mais ils sont nombreux à nourrir la même ambition dans cette course si particulière. Disputée sans oreillettes, elle présente le charme d'une lutte a priori déséquilibrée entre quelques équipes nationales surreprésentées comme Decathlon-AG2R et Groupama-FDJ et des coureurs isolés évoluant dans des écuries étrangères, comme Louis Barré, Axel Laurance ou Julien Bernard.

Tenant du titre, Paul Lapeira sera lui bien entouré dans son équipe Decathlon-AG2R qui compte aussi Nicolas Prodhomme et Bastien Tronchon comme candidats à la victoire.

Mais Lapeira devra aussi se battre contre une statistique: cela fait déjà 31 ans que Jacky Durand est devenu le dernier coureur à conserver son titre, en 1994 à Fontenay-le-Comte, ce qui donne une idée du défi qui se présente devant le Normand.

Lapeira, un temps gêné par un genou, aurait aimé lever les bras plus souvent avec le maillot bleu-blanc-rouge (une seule victoire, à la Polynormande).

Mais il dit avoir "profité chaque jour des émotions et des moments vécus" avec, et assure: "si j'ai une chance de conserver mon titre, je la saisirai, mais je veux d'abord tout faire pour que ce maillot reste dans l'équipe et qu'un de mes coéquipiers puisse ressentir le plaisir de porter ces couleurs en course".