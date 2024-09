Cyclisme: le Belge Tim Merlier champion d'Europe sur route à domicile

Au terme d'une course qui pouvait difficilement échapper à un sprinteur, le Belge Tim Merlier a été sacré champion d'Europe sur route à domicile, en devançant le Néerlandais Olav Kooij et l'Estonien Madis Mihkels, dimanche à Hasselt.

Dans la Limbourg belge, sur un parcours agrémenté de quelques secteurs pavés mais sans grandes difficultés (1200 mètres de dénivelé répartis sur 222 kilomètres), le coureur, vainqueur pour la 14e fois cette saison, a succédé au Français Christophe Laporte, 9e dimanche.

Au terme d'une course durant laquelle les attaquants auront tout essayé pour piéger les sprinteurs, sans toutefois y parvenir, le véloce finisseur de 31 ans a parfaitement conclu le travail de l'équipe belge tandis que son compatriote Jasper Philipsen, autre favori de l'épreuve, a pris la 4e place.

Le Norvégien Alexander Kristoff a complété le top 5 alors que l'Italien Jonathan Milan, enfermé dans les derniers mètres, a échoué dans son ambition légitime d'enfiler le maillot étoilé, après un été empli de succès.

Le Belge Tim Merlier après sa victoire lors des championnats d'Europe de cylisme, le 15 septembre 2024 à Hasselt en Belgique BELGA/AFP

Après avoir lourdement chuté à deux reprises ces quinze derniers jours (au Tour du Benelux puis à la classique de Hambourg dimanche passé), Merlier s'est présenté avec quelques doutes sur sa condition au départ de ce championnat d'Europe. Mais il a rapidement été rassuré.

Van der Poel, Laporte et Pedersen à l'attaque

"Malgré une crevaison à un très mauvais moment (peu après la mi-course, alors que le peloton roulait à vive allure, ndlr), je me suis senti très bien tout au long de la journée. Au fur et à mesure des kilomètres, j'ai de plus en plus cru en mes chances de victoire", a-t-il expliqué.

Les Belges n'ont jamais paniqué malgré plusieurs tentatives du Néerlandais Mathieu van der Poel de durcir la course.

Le Français Christophe Laporte (au centre), le Danois Mads Pedersen (à droite), et le Néerlandais Mathieu van der Poel (à gauche) lors des championnats d'Europe de cyclisme, à Hasselt en Belgique le 15 septembre 2024 BELGA/AFP

Le champion du monde a attaqué à trois reprises, accompagné dans ses tentatives par le Danois Mads Pedersen et Christophe Laporte. Mais ces trois hommes, les attaquants du jour les plus actifs, n'ont jamais pu creuser un écart à même d'instaurer un doute parmi les équipes ayant choisi de miser sur un emballage massif.

Avec les Belges, ce sont les Italiens qui ont assuré le tempo, pour effectuer un regroupement général à 25 kilomètres de la ligne en contrôlant la course avec une autorité impressionnante jusqu'à la flamme rouge pour favoriser un succès de Jonathan Milan.

Ce dernier, homme en forme de cet été, victorieux à cinq reprises au mois d'août, s'est laissé enfermer dans les derniers kilomètres, échouant même à terminer dans le top 10 (13e).

Merlier, ancien double champion de Belgique, pouvait lui savourer "l'un des succès les plus incroyables de (sa) carrière", après des succès d'étapes sur les Tours d'Italie et de France.