Cyclisme: Le coup de maître de Ferrand-Prévot

Coup d'essai, coup de maître. Dès sa première participation au Tour de France, Pauline Ferrand-Prévot a remporté la plus grande course du monde dimanche à Châtel, en Haute-Savoie, au terme de neuf jours d'un combat somptueux, un triomphe l'installant définitivement parmi les stars du sport français.

La Rémoise qui avait décroché l'or olympique en VTT, "sa quête ultime", il y a à peine plus d'un an au Jeux de Paris-2024, s'est en outre adjugé la dernière étape de cette édition 2025 en l'emportant en solitaire devant la Néerlandaise Demi Vollering, présentée comme la grande favorite au départ de Vannes en Bretagne le week-end dernier.

"C'est un rêve. J'y pensais depuis toute petite... Mais c'était tellement dur", a-t-elle dit sur France Télévision après avoir franchi la ligne d'arrivée, signant sa deuxième victoire d'étape en deux jours.

"Les Jeux, c'était l'objectif d'une carrière. Le Tour c'est davantage un défi; savoir de quoi je suis capable sur une course à étapes", avait prévenu dix jours plus tôt celle dont la seule participation complète à un grand tour remontait au Giro... 2015. Une autre époque.

"PFP" ajoute un titre prestigieux à son palmarès exceptionnel en succédant à la Polonaise Katarzyna Niewiadoma, 3e au classement final juste derrière Vollering.

Une fois la ligne passée, elle a immédiatement été félicitée par téléphone par le président français Emmanuel Macron. "Au sommet ! Pauline Ferrand-Prévot écrit l'Histoire du Tour de France. Elle transforme l’effort en victoire éclatante, le défi en fierté d’un pays. Bravo championne !", a tweeté le chef de l'Etat.

Après son coup de force magistral samedi dans l'ascension du Col de la Madeleine, où elle s'était parée de jaune en prenant plus de deux minutes de marge sur les autres favorites, la leader de l'équipe Visma-Lease a Bike, 33 ans, a géré à sa main l'ultime étape dimanche malgré une "erreur de placement en début de course" qui l'a un temps renvoyée à une trentaine de secondes du peloton des favorites et contraint ses coéquipières à une poursuite de plusieurs kilomètres.

"Mais je me suis ressaisie. Je voulais juste gagner, +et avec la manière+, a alors insisté mon directeur sportif", a-t-elle ajouté. Et sa manière, c'est la victoire. A 6,5 km de la ligne, après une attaque de Vollering, elle a contré et s'est isolée seule en tête de la course, poussée par les encouragements du public.

Succès populaire et médiatique

Pauline Ferrand-Prévot en jaune sur le podium final du Tour de France le 3 août 2025 à Châtel (Haute-Savoie). A 33 ans, la Française ajoute une ligne prestigieuse de plus à son exceptionnel palmarès AFP/Archives

Le succès de "PFP" ne souffre aucune discussion tant la leader de l'équipe néerlandaise Visma-Lease a Bike a maîtrisé son sujet sur les quelque 1.168,6 kilomètres reliant Vannes en Bretagne à Châtel en Haute-Savoie.

Il y a quelques semaines, Marion Rousse, la directrice de l'épreuve, avait eu raison de pronostiquer que l'héritier de Bernard Hinault, dernier vainqueur français de la Grande Boucle (en 1985), serait une femme. En oubliant que Jeannie Longo avait elle remporté le Tour trois ans de suite entre 1987 et 1989 avant une longue mise entre parenthèse de l'épreuve féminine.

"Avec Pauline, on ne sait jamais", avait poursuivi la patronne de l'épreuve relancée en 2022 à l'initiative d'ASO, sans doute ravie, neuf jours plus tard, par le succès populaire et médiatique rencontré par la Tour au regard des chiffres d'audience TV (plus de 2,5 millions de téléspectateurs par jour sur France Télévision avec des pics à 5 millions).

"Et le long des routes, c'était magique. D'année en année, depuis quatre ans, c'est de plus en plus fou", a dit à l'AFP Aude Biannic (34 ans), l'une des doyennes du peloton qui a connu "les deux époques du cyclisme féminin".

Fini le temps où les coureuses, peu rémunérées, "se changeaient dans les coffres des voitures": le peloton féminin est entré dans un temps nouveau, "béni", où "nous n'avons plus rien à envier aux hommes", selon la Bretonne Cédrine Kerbaol, 8e au classement général final.

Les femmes peuvent désormais vivre du vélo (avec un salaire minimum annuel de 44.000 euros brut garanti par l'Union cycliste internationale). Et l'homogénéité sportive s'en ressent.

Il y a un an, la Polonaise Katarzyna Niewiadoma s'était imposée avec quatre secondes d'avances sur Vollering. Cette année, l'écart est plus conséquent. Mais le spectacle a été présent. "Il y a dorénavant une vrai densité de niveau alors qu'il y a quelques années, c'était plus hétérogène", a dit à l'AFP Christian Prudhomme, directeur du cyclisme chez ASO.