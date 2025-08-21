Cyclisme: le Danois Jonas Vingegaard renonce aux Mondiaux au Rwanda

Le coureur danois Jonas Vingegaard au départ de la dernière étape du Tour de France, le 27 juillet 2025 à Mantes-la-ville

Le Danois Jonas Vingegaard, double vainqueur du Tour de France (2022 et 2023), qui sera au départ de la Vuelta samedi, renonce à s'aligner aux Mondiaux sur route au Rwanda prévu le 28 septembre, a-t-on appris jeudi auprès de son équipe Visma-Lease a bike.

Le coureur de 28 ans, deuxième du dernier Tour de France, a expliqué jeudi lors d'une conférence de presse avant le départ de la Vuelta en Italie: "on ne sait pas comment je sortirai de cette Vuelta, comment je vais la vivre, donc on a décidé de ne pas les faire", selon des propos rapportés par la presse.

Le Danois devrait en revanche participer aux Championnats d'Europe qui se tiendront en France début octobre dans la Drôme et en Ardèche. "J'aurai un peu de temps, après le Tour d'Espagne, pour me préparer pour ça", a expliqué le coureur de Visma-Lease a bike, lors de cette conférence de presse, selon plusieurs médias.

Champion du monde en titre, le Slovène Tadej Pogacar, qui a récemment remporté son quatrième Tour de France, n'a lui pas encore confirmé sa participation aux Championnats d'Europe. Il n'est pas présent au départ du Tour d'Espagne (23 août-14 septembre).