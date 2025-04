Cyclisme: le Tour femmes à cent jours d'une édition très prometteuse

Le décompte a été enclenché jeudi à Vannes: dans cent jours, le Tour de France femmes (26 juillet/3 août) s'élancera de Bretagne avec la promesse d'une quatrième édition haletante qui verra s'affronter la revenante Pauline Ferrand-Prévot, le revancharde Demi Vollering et la lauréate sortante Katarzyna Niewiadoma.

Marion Rousse, la directrice de l'épreuve, avait le sourire jeudi. Et pour cause: le succès de la Française Ferrand-Prévot dimanche à Roubaix a donné un nouveau coup de projecteur sur le cyclisme féminin dont le développement va crescendo depuis qu'ASO a relancé une édition féminine de la Grande Boucle il y a quatre ans.

"PFP", 33 ans, effectue cette saison son retour sur la route après s'être concentrée durant sept ans sur la pratique du VTT, décrochant l'or olympique à Paris l'été dernier.

Pauline Pauline Ferrand Prevot soulève le célèbre pavé, trophée du vainqueur de Paris-Roubaix dimanche. AFP

Et la Française de l'équipe Visma-Lease a Bike ne fait pas mystère de ses ambitions puisqu'elle entend remporter le Tour "dans les deux-trois ans à venir", a-t-elle dit dimanche au terme de la Reine des classiques.

Dès cette année peut-être, même si la concurrence s'annonce redoutable, avec une belle brochette de candidates à la victoire, signe que le haut niveau du vélo féminin est de plus en plus dense.

La Rémoise trouvera sur sa route Katarzyna Niewiadoma, tenante du titre après avoir pris la troisième place en 2022 et 2023.

L'an passé, la Polonaise avait triomphé au bout d'un suspense intense pour quatre secondes seulement d'avance sur Demi Vollering.

La Néerlandaise, victorieuse en 2023, voudra assurément prendre sa revanche. Vollering qui a rejoint cet hiver la formation FDJ-Suez pourra compter sur le soutien des Françaises Evita Muzic et Juliette Labous, respectivement 4e et 9e l'été dernier.

- Pour succéder à Hinault -

La vétérane néerlandaise Anna van der Breggen durant le Tour des Flandres féminin le 6 avril 2025. BELGA/AFP

Anna van der Breggen est elle sortie de sa retraite après avoir été pendant deux ans directrice sportive de... Vollering. La Néerlandaise, 34 ans, l'un des plus beau palmarès de l'histoire du cyclisme féminin, sera aussi à tenir à tenir à l'oeil, à l'instar de la championne du monde, la Belge Lotte Kopecky.

Avec Ferrand-Prévot, Muzic et Labous, la jeune Cédrine Kerbaol (23 ans), révélation de l'édition 2024 (6e) et première française à remporter une étape du Tour, sera aussi candidate au podium.

La Brestoise aura à coeur de briller sur ses terres, les deux premières étapes se déroulant en Bretagne. Entre Vannes et Plumelec dans le Morbihan le samedi 26 juillet, de Brest à Quimper le lendemain.

"Ce seront deux étapes pour puncheuses. Nous avons hâte déjà d'être en Bretagne l'été prochain", s'est réjouie Marion Rousse, rappelant que Bernard Hinault est le dernier Français à avoir remporté le Tour, il y a 40 ans.

-"Les femmes peuvent désormais vivre du vélo"-

Le peloton féminin pendant le Paris-Roubaix, le 12 avril 2025. AFP

"Pour lui succéder, je pense qu'il faut davantage chercher chez les coureuses plutôt que chez les messieurs", a souri la directrice de l'épreuve.

"Après quatre ans, on peut aujourd'hui dire que le Tour femmes a bien grandi et est pérenne. Grâce à cette épreuve de référence, les coureuses sont entrées dans le quotidien des Français et à l'international, la course étant télévisée dans 190 pays sur 24 chaînes", a-t-elle ajouté.

"Je me réjouis de cette dynamique du cyclisme féminin qui doit beaucoup à la visibilité que lui donne le Tour depuis quatre ans", a déclaré David Lappartient, président de l'Union cycliste internationale, présent jeudi à Vannes, en tant aussi que président du conseil départemental du Morbihan.

"On peut vivre du vélo aujourd'hui quand on est une femme. Il y a huit ans, le salaire annuel moyen d'un cycliste était de 8.000 euros. En 2025, ce salaire annuel moyen est de 96.000 euros", a-t-il poursuivi.