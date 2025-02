Cyclisme: les grands défis de Pogacar pour 2025

Franchir le mur des cent victoires, gagner un nouveau Tour de France, enfin Milan-Sanremo et peut-être même Paris-Roubaix: après une année 2024 exceptionnelle, Tadej Pogacar débute sa saison à partir de lundi au Tour des Émirats arabes unis avec de nouveaux défis à relever.

Franchir le mur du 100

A seulement 26 ans, le Slovène affiche déjà 88 victoires à son compteur, le quatrième meilleur total des coureurs en activité. "Va falloir que je me dépêche si je veux atteindre les 100 avant lui", plaisante l'actuel numéro 1, le sprinteur français Arnaud Démare, qui pointe à 97 succès.

Que Pogacar franchisse "le mur du cent" en 2025 est plus que probable si on se fie à ses bilans des dernières saisons: 25 victoires en 2024, 17 en 2023, 16 en 2022 et 13 en 2021. En route, il a plusieurs records à battre: rejoindre Fausto Coppi avec une cinquième victoire dans le Tour de Lombardie en octobre et devenir le premier à le gagner cinq fois de suite. Ou égaler Fabian Cancellara avec un troisième succès sur les Strade Bianche en mars.

Briser la glace à Milan-Sanremo

Pogacar lui-même reprend souvent l'adage: Milan-Sanremo est la course la plus facile à finir mais la plus difficile à gagner. La plus imprévisible des Classiques, un long défilé insipide qui devient électrique dans le final, se refuse pour l'instant au Slovène qui est devant une équation quasi impossible à résoudre puisque le parcours n'est pas assez dur pour se débarrasser de coureurs comme Mathieu van der Poel qui est plus fort au sprint que lui.

Mais il se rapproche - 5e en 2022, 4e en 2023, 3e en 2024 - et il veut croire en ses chances, peut-être en partant de plus loin. S'il y parvient, il ne lui resterait plus que Paris-Roubaix à conquérir pour devenir le quatrième coureur de l'histoire à gagner les cinq Monuments.

Pogacar n'a encore jamais participé à l'Enfer du nord qui ne figure pas non plus à son programme cette année. Mais il a relancé les spéculations en repérant plusieurs secteurs pavés dont la célèbre trouée d'Arenberg le week-end dernier.

Gagner un quatrième Tour de France

Tadej Pogacar porte le maillot jaune dans l'ascension vers Isola 2000 lors de la 19e étape du Tour de France le 19 juillet 2024 AFP

Après avoir pris sa revanche sur Jonas Vingegaard l'été dernier, Pogacar peut devenir le plus jeune coureur de l'histoire à avoir gagné le Tour de France à quatre reprises en juillet prochain. Il devancerait le grand Eddy Merckx de quelques mois puisque le Belge avait déjà 27 ans lorsqu'il avait gagné la Grande Boucle pour la quatrième fois, en 1972.

Quatre hommes, Merckx, Jacques Anquetil, Bernard Hinault et Miguel Indurain, ont remporté le Tour à cinq reprises. Chris Froome s'est lui arrêté à quatre victoires.

Rejoindre le club des vainqueurs des trois grands Tours

Pogacar doit annoncer lors du Tour des Émirats s'il disputera ou non sa deuxième Vuelta (23 août-14 septembre). En 2019, il s'était révélé avec trois victoires d'étape et une troisième place au général. S'il y retourne c'est évidemment pour gagner.

Dans ce cas, le triple vainqueur du Tour de France et vainqueur sortant du Giro, qui ne devrait pas être à son programme cette année, rentrerait dans le club fermé des coureurs ayant gagné les trois grands Tours. Pour l'instant ils sont sept: Jacques Anquetil, Felice Gimondi, Eddy Merckx, Bernard Hinault, Alberto Contador, Vincenzo Nibali et Chris Froome. Aucun ne l'a réussi sur une même année.

Continuer son bingo

Tadej Pogacar jubile après avoir gagné son premier titre de champion du monde avec la Slovénie le 29 septembre 2024 à Zurich AFP

C'est son directeur Matxin Fernandez qui l'affirme: Pogacar "veut avoir le palmarès le plus complet possible". En clair: gagner toutes les courses importantes au moins une fois dans sa carrière. "C'est pourquoi par exemple il a fait le Tour de Catalogne en 2024 après avoir gagné deux fois le Tour UAE ou Paris-Nice en 2023 à la place de Tirreno-Adriatico. C'est important aussi pour garder la motivation", ajoute Matxin.

En 2025, outre Milan-Sanremo et la Vuelta, Pogacar pourrait ainsi ouvrir son compteur sur le Grand Prix E3, Gand-Wevelgem et le Critérium du Dauphiné. Même s'il l'a déjà gagné, le Slovène s'est également fixé comme priorité de conserver son titre mondial au Rwanda en septembre.