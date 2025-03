Cyclisme: Mads Pedersen remporte Gand-Wevelgem pour la troisième fois

Le Danois Mads Pedersen de l'équipe Lidl-Trek célèbre sa victoire lors de la 87e édistion de la classique Gand-Wevelgem, le dimanche 30 mars entre Ypres et Wevelgem

Mads Pedersen, déjà vainqueur de Gand-Wevelgem en 2020 et 2024, a remporté dimanche la classique du vent pour le troisième fois au terme d'un solo de 56 kilomètres.

A 29 ans, l'ancien champion du monde danois (2019), deuxième de l'E3 Classic vendredi battu seulement par Mathieu van der Poel, rejoint le cercle très fermé des triples vainqueurs composé jusque-là de six coureurs: Robert Van Eenaeme, Rik Van Looy, Eddy Merckx, Mario Cipollini, Tom Boonen et Peter Sagan.

Après 250 kilomètres de course à plus de 45 km/h de moyenne, le leader de la formation Lidl-Trek a devancé de 52 secondes le Belge Tim Merlier. L'Italien Jonathan Milan, équipier de Pedersen, a complété le podium.

Pour signer son 50e succès chez les professionnels, Pedersen a opté pour l'anticipation afin d'éviter une arrivée massive où il aurait été en difficulté face aux nombreux sprinteurs au départ (Philipsen, Merlier, Kooij, Magnier, Girmai, Meeus, Démare, Kristoff...).

Dans une course venteuse et par élimination, plusieurs candidats à la victoire (notamment le Belge Arnaud De Lie et le Néerlandais Olav Kooij, contraints à l'abandon) ont été piégés dans les bordures au contraire du vainqueur du jour, toujours attentif aux avant-postes.

Le Danois a d'abord intégré un groupe de neuf attaquants à 75 kilomètres de la ligne avant de s'isoler en tête à 56 kilomètres de la ligne grâce à une attaque qui a laissé tous ses adversaires sur place dans la deuxième des trois ascensions du Mont Kemmel, principale des neuf difficultés du jour.