Cyclisme: Pauline Ferrand-Prévot rejoint Visma pour "gagner le Tour de France"

La championne olympique de VTT Pauline Ferrand-Prévot, qui avait exprimé son souhait de revenir au cyclisme sur route, a signé un contrat de trois ans avec Visma-Lease a bike, la Française ayant désormais pour objectif de "gagner le Tour de France femmes".

Ferrand-Prévot, 32 ans, "rejoindra l'équipe féminine de Visma-Lease a bike en 2025", a indiqué mercredi la formation néerlandaise dans un communiqué.

Polyvalente à l'extrême, la Française compte 15 titres de championne du monde dans toutes les disciplines du vélo. Focalisée sur le VTT depuis 2019, elle a rejoint la superstructure Ineos fin 2022 et vient enfin de briser la malédiction en remportant l'or olympique aux Jeux de Paris, la distinction qui manquait à son immense palmarès en VTT.

Chez Visma, elle va retrouver d'autres grands champions, dont le Danois Jonas Vingegaard, double vainqueur du Tour de France, chez les hommes, ainsi que son compagnon, le Néerlandais Dylan van Baarle, vainqueur de Paris-Roubaix en 2022.

Et Pauline Ferrand-Prévot a d'ores et déjà fixé son grand objectif: "Le cyclisme féminin (sur route) a fait un long chemin depuis que je l'ai quitté... Avec le soutien de mon équipe, je suis certaine de pouvoir faire de grandes choses, et je suis très motivée. Je veux gagner le Tour de France femmes", a déclaré la Française, citée dans le communiqué.

"Pauline est une athlète exceptionnelle (....). Avec sa médaille d'or (olympique), elle a fait le tour en mountain bike. J'admire qu'elle ait pris cette grande décision de revenir à la route avec un objectif clair: gagner le Tour de France femmes", a commenté le manageur de Visma, Rutger Tijssen.

"Nous allons lui laisser un peu de temps pour redevenir une coureuse de cyclisme sur route. (Puis) elle sera notre leader dans les Grands Tours mais pourra aussi disputer les classiques wallonnes", a-t-il ajouté.