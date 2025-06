Cyclisme: Pogacar frappe d'entrée

Pour sa course de reprise, Tadej Pogacar a frappé fort d'entrée en remportant la première étape du Critérium du Dauphiné dimanche à Montluçon où il endosse le premier maillot jaune de cette 77e édition.

Dans un final explosif et surprenant, le Slovène s'est imposé au sprint devant Jonas Vingegaard, Mathieu van der Poel et Remco Evenepoel qui avaient formé une échappée royale et ont résisté de justesse au retour du peloton.

C'est Vingegaard qui a attaqué à 5,5 km de l'arrivée, au sommet de la côte de Buffon, suivi par Van der Poel, Pogacar et le Colombien Santiago Buitrago.

Evenepoel a réussi rapidement à revenir sur ce petit groupe de superstars du cyclisme qui a ensuite foncé jusqu'à l'arrivée.

Alors que le peloton soufflait dans leur nuque, Van der Poel a lancé le sprint mais Pogacar a réussi à déborder tout le monde pour décrocher une victoire surprenante, y compris pour lui.

"Je ne m'attendais pas à ça. A deux kilomètres de l'arrivée, j'ai commencé à penser au sprint mais logiquement il était pour Mathieu (van der Poel) qui est le plus rapide d'entre-nous", a expliqué le champion du monde.

Le leader de l'équipe UAE a ainsi signé sa 96e victoire, la huitième déjà cette saison, alors qu'il n'avait plus couru depuis son triomphe à Liège-Bastogne-Liège le 27 avril.

"Ne vous inquiétez pas, je vais bientôt prendre ma retraite, à la fin de mon contrat", qui court jusqu'en 2030, a-t-il plaisanté.

Pogacar participe seulement pour la deuxième fois au Dauphiné (4e en 2020) qui sert de répétition générale avant le Tour de France (5-27 juillet).

Avec aussi les participations de Vingegaard, Evenepoel et Van der Poel, le plateau est exceptionnel cette année et voir ces quatre coureurs à l'avant dès la première étape promet une édition palpitante jusqu'au dénouement le week-end prochain dans les Alpes.