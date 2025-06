Cyclisme: Pogacar remporte son premier Critérium du Dauphiné

Tadej Pogacar a remporté son premier Critérium du Dauphiné au terme de la huitième et dernière étape gagnée par le Français Lenny Martinez dimanche sur le plateau du Mont-Cenis.

Vainqueur de trois étapes au total, le Slovène a survolé la course pour s'imposer au classement général avec 59 secondes d'avance sur le Danois Jonas Vingegaard, à trois semaines du début du Tour de France.

L'Allemand Florian Lipowitz complète le podium, à 2:38 de Pogacar, devant le Belge Remco Evenepoel, quatrième à 4:21.

La dernière étape a été remportée par Martinez qui termine sur une excellente note un Dauphiné pour le reste compliqué.

A la dérive la veille dans l'étape-reine, où il a perdu plus de 35 minutes, le jeune grimpeur de 21 ans s'est plus que rassuré pour décrocher la neuvième victoire de sa carrière, lui qui s'était déjà imposé sur le Tour de Romandie et sur Paris-Nice cette année.

Parti dans l'échappée, il a décroché l'Espagnol Enric Mas à huit kilomètres de l'arrivée pour décrocher la première victoire française dans ce Dauphiné.

Derrière, Vingegaard a tenté une accélération mais n'a pas mis en difficulté Pogacar. Le Danois et le Slovène ne se sont ensuite plus attaqué pour terminer ensemble et dans cet ordre à 34 secondes de Martinez.

Le jeune Français Paul Seixas, 18 ans, sixième du général au matin de l'étape, est tombé dans la montée finale mais a réussi à sauver sa place dans le Top 10 pour terminer à une excellente 8e place au final.

Lenny Martinez au Plateau du Mont Cenis le 15 juin 2025 AFP

Ce Dauphiné a également été marqué par les adieux au cyclisme de Romain Bardet qui a été célébré par une haie d'honneur au départ et a savouré la dernière montée de sa carrière à l'arrière du peloton.

Quatrième en 2020 lors de sa seule participation jusque-là, Pogacar compte désormais 99 victoires à son palmarès, un record pour un coureur en activité, à seulement 26 ans.

Il confirme avec ce succès son statut de grand favori du Tour de France (5-27 juillet).