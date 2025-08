Cyclisme: Remco Evenepoel quittera Soudal-Quick Step pour Red Bull-Bora à la fin de la saison

Le double champion olympique en titre Remco Evenepoel quittera la formation Soudal-Quick Step dès la fin de la saison pour rejoindre Red Bull-Bora, ont annoncé mardi les deux équipes.

"Les représentants de Remco ont informé la direction de l'équipe qu'il ne souhaitait pas discuter d'une prolongation de son contrat actuel, qui expire fin 2026", indique la formation belge dans un communiqué, annonçant elle-même le départ d'Evenepoel (25 ans) pour Red Bull-Bora dès la saison prochaine, confirmé presque aussitôt par sa future équipe.

"Un nouveau chapitre s'ouvre pour l'un des coureurs les plus emblématiques de sa génération: Remco Evenepoel portera le maillot de Red Bull–Bora-Hansgrohe à partir de la saison prochaine", s'est félicitée l'équipe allemande dans un communiqué.

Le Belge n'ira donc pas au bout de son contrat avec l'équipe avec laquelle il a découvert le monde professionnel, remportant un Tour d'Espagne en 2022, deux Monuments (Liège-Bastogne-Liège en 2022 et en 2023) et trois titres de champion du monde, en ligne en 2022 et contre la montre en 2023 et 2024.

Evenepoel s'apprête à changer d'équipe pour la première fois de sa carrière, alors qu'il vit une saison délicate, perturbée d'emblée par un grave accident cet hiver, lorsqu'il a percuté un véhicule de La Poste belge lors d'une sortie d'entraînement.

A court de forme en montagne lors du Tour de France, il a été contraint à l'abandon sur les pentes du Tourmalet lors de la 14e étape dans les Pyrénées, après avoir pourtant remporté le contre-la-montre autour de Caen lors de la 5e étape.

L'année 2024 avait été beaucoup plus riche pour lui, lorsqu'il avait terminé meilleur jeune du Tour en montant sur la troisième marche du podium final, avant d'aller décrocher l'or olympique lors du chrono puis de la course en ligne en s'envolant dans la Butte Montmartre.

Excellent rouleur et à l'aise dans les classiques, son potentiel est en revanche parfois remis en cause sur les courses de trois semaines, où il paraît trop juste pour se mêler à la lutte pour la victoire finale, malgré son succès, à seulement 22 ans, lors de la Vuelta-2022.

"Professionnalisme et détermination"

Son arrivée prochaine à la Red Bull-Bora était évoquée par les médias spécialisés depuis plusieurs semaines, et la rumeur avait été renforcée par l'arrivée du Belge Sven Vanthourenhout, ancien sélectionneur de l'équipe de Belgique et proche d'Evenepoel, comme directeur sportif de l'équipe allemande.

"Alors que nous regrettons la décision de partir de Remco, nous chérirons les souvenirs créés et continuerons à nous efforcer ensemble d'obtenir de bons résultats pour le reste de la saison", souligne la direction du "Wolfpack" dans son communiqué.

Au sein de la formation Red Bull-Bora, Evenepoel devra partager le leadership lors des courses à étapes avec de jeunes ambitieux, à commencer par l'Allemand Florian Lipowitz, qui lui a succédé à la troisième place du dernier Tour de France fin juillet.

"Remco apporte non seulement un talent athlétique exceptionnel, mais aussi un remarquable état d'esprit. Sa détermination, son professionnalisme et sa quête incessante de succès sont véritablement inspirants", a commenté Ralph Denk, le patron de Red Bull-Bora.

Son arrivée "est plus qu'un jalon pour Red Bull-Bora-Hansgrohe, c'est un signal clair", ajoute-t-il, soulignant l'ambition de faire de l'équipe "l'une des forces les plus attractives du peloton international dans les années à venir".