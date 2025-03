Cyclisme: Van der Poel vainqueur de l'E3 Classic, six jours après Sanremo

Mathieu van der Poel a remporté l'E3 Classic vendredi à Harelbeke au terme d'une nouvelle démonstration six jours après son succès sur Milan-Sanremo et à l'approche du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix début avril.

Le duel attendu avec Wout Van Aert, vainqueur de l'épreuve en 2022 et 2023, n'a pas eu lieu: le Belge n'a jamais pesé sur la course.

Le Néerlandais qui s'est isolé en tête dans l'ascension du Vieux Quaremont à 38 kilomètres de la ligne s'est imposé avec plus d'une minute d'avance sur le Danois Mads Pedersen.

L'Italien Filippo Ganna, deuxième de la Primavera samedi, a complété le podium à deux minutes.

Victorieux l'an passé de cette classique flamande qui se veut la répétition générale du Tour des Flandres dont elle emprunte plusieurs difficultés, le Néerlandais a envoyé un signal à la concurrence à dix jours du Ronde où il retrouvera notamment le Slovène Tadej Pogacar, absent vendredi: il semble plus fort que jamais.

La course s'est décantée dès l'ascension pavée du Taiienberg, à 80 kilomètres de l'arrivée, sur une accélération de Mads Pedersen que, dans un premier temps, seul Van der Poel a réussi à suivre avant qu'un groupe de tête de cinq hommes se forme avec Filippo Ganna, le Belge Aimé De Gendt, et le Danois Casper Pedersen.

Wout Van Aert a été la principale victime de ce scénario. Mal placé à l'entame du final après avoir été retardé en début de course suite à un changement de vélo, le Belge s'est retrouvé coincé dans un peloton qui a rapidement concédé plusieurs minutes aux hommes de tête. Le leader de l'équipe Visma-Lease a Bike n'a jamais pesé sur la course.

Van der Poel, lui, a assommé la concurrence à 38 kilomètres d'Harelbeke en plaçant un démarrage décisif dans le Vieux Quaremont, auquel aucun de ses compagnons d'échappée n'a pu répondre, pour signer son troisième succès en 2025.

De quoi réjouir les fans de cyclisme en vue du Ronde et surtout de Paris-Roubaix où il sera opposé à Pogacar, l'ogre slovène, champion du monde en titre, qui sera présent pour la première fois sur les routes de la Reine des classiques.