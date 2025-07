Cyclisme: Vauquelin blessé au niveau de la cheville en descendant un escalier

Kévin Vauquelin (Arkea-B&B Hotels) lors du Tour de France le 25 juillet 2025 sur la route de la 19e étape entre Albertville et La Plagne.

Kévin Vauquelin, qui a terminé 7e du Tour de France dimanche, s'est fracturé un os au niveau de la cheville "à l'occasion d'un accident domestique", a annoncé mardi son équipe Arkéa-B&B Hôtels, qui n'a pas précisé la durée de son indisponibilité.

"Kévin Vauquelin, à l'occasion d'un accident domestique, s'est fracturé l'extrémité distale de la fibula. La durée de son indisponibilité sera communiquée ultérieurement", a posté sa formation sur X.

"Pour plus de précision, c'est en descendant des escaliers avec ma valise et non en soirée. Désolé pour ceux qui pensaient que j'étais alcoolique", a plaisanté le coureur sur Instagram.

L'extrémité distale de la fibula est une partie du péroné située à son extrémité inférieure, au niveau de la cheville.

"Dans le manuel, il faut six à huit semaines pour la cicatrisation, mais là on parle d'un athlète de haut niveau", explique le médecin spécialiste du sport Jean-Pierre de Mondenard, joint par l'AFP.

"Le fait que ce soit près d'une articulation augmente le risque de raideurs pendant la cicatrisation", ajoute-t-il. "Mais à vélo, on est porté. Les contraintes sont moindres sur la fibula que pour un footballeur ou un rugbyman".

Le Normand de 24 ans, qui réalise la meilleure saison de sa carrière avec également une deuxième place à la Flèche Wallonne et au Tour de Suisse, est donc a priori forfait pour la Clasica San Sebastian prévue samedi et pour laquelle il était engagé.

En cas d'absence de longue durée, il pourrait également manquer la course en ligne des Mondiaux au Rwanda, prévue le 28 septembre.