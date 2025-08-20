Cyclisme: Vauquelin opéré à une jambe, durée d'indisponibilité non précisée

Kévin Vauquelin lors de la 21e et dernière étape du Tour de France, le 27 juillet 2025 entre Mantes-la-Ville et Paris

A cinq semaines des Mondiaux, Kévin Vauquelin, le meilleur coureur français du dernier Tour de France, a été opéré à une jambe à Lyon, a annoncé Arkéa-B&B Hôtels, selon qui la durée de son indisponibilité serait précisée ultérieurement.

"Après des examens complémentaires, Kévin Vauquelin a été opéré à Lyon (...) d'une lésion de la membrane interosseuse tibio-fibulaire", a indiqué sa formation française dans un bulletin médical publié mardi soir sur les réseaux sociaux.

"Son temps d'indisponibilité sera communiqué ultérieurement", a-t-elle ajouté.

Septième du dernier Tour de France, dont il fut l'une des principales attractions, le coureur de 24 ans s'est dans la foulée fracturé un os d'une cheville à l'occasion d'un "accident domestique" -en descendant des escaliers avec une valise.

Son équipe avait annoncé le 29 juillet dans un communiqué que le Normand s'était fracturé "l'extrémité distale de la fibula", sans donner là aussi de précisions sur la durée de son indisponibilité.

Il était question, à l'époque, d'une convalescence de six à huit semaines, peut-être un peu moins s'agissant d'un sportif de haut niveau.

L'annonce de son opération rend incertaine sa participation aux courses de fin de saison, notamment les Mondiaux prévus au Rwanda (21 au 28 septembre).