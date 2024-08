Cyclisme: Vingegaard fait sa rentrée post-Tour à la Clasica San Sebastian

Le Danois Jonas Vingegaard, deuxième du Tour de France le mois dernier, va reprendre la compétition à l'occasion de la Clasica San Sebastian samedi, avant de disputer le Tour de Pologne la semaine prochaine, a annoncé vendredi Visma-Lease a bike.

"Après une courte période de repos et un bon bloc d'entraînement, (Jonas Vingegaard) est prêt pour la Clasica San Sebastian et le Tour de Pologne", a indiqué la formation néerlandaise sur son site internet.

"Je suis d'attaque pour ces deux courses", a commenté le double vainqueur du Tour de France (2022, 2023).

Autour de San Sebastian, pour l'un des rendez-vous de l'été hors grands Tours, le Danois retrouvera les routes basques pour la première fois depuis sa grave chute au Tour du Pays basque, le 4 avril.

Après une convalescence éclair, Vingegaard n'est pas parvenu à remporter une troisième fois d'affilée la Grande boucle en juillet, mais il a été le seul, avec le Belge Remco Evenepoel, à ne pas finir broyé par le Tadej Pogacar, lauréat de son troisième Tour de France.

Le Slovène, dont le prochain grand objectif est le championnat du monde à Zurich fin septembre, ne sera pas présent samedi, tout comme Evenepoel, qui sort d'un doublé historique aux Jeux olympiques de Paris (or en contre-la-montre et en course en ligne).

Mais Jonas Vingegaard, qui pourra compter sur la présence à ses côtés de l'Américain Sepp Kuss, trouvera tout de même une forte concurrence sur les 236 km du parcours.

Un mois après son abandon sur le Tour, le Slovène Primoz Roglic (Red Bull-Bora) est annoncé à San Sebastian, tout comme l'Equatorien Richard Carapaz, l'Italien Giulio Ciccone (Lidl-Trek), le Britannique Simon Yates (Jayco-Alula), l'Espagnol Mikel Landa et le Français Julian Alaphilippe (Soudal-Quick Step).

Du côté des Français, Romain Bardet (Team DSM) et Lenny Martinez (Groupama-FDJ) figurent également parmi les participants.