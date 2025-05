Cyclisme: Vingegaard pense pouvoir battre Pogacar sur le Tour de France

"Je peux le battre": Jonas Vingegaard a déclaré lundi qu'il avait confiance en sa capacité de prendre sa revanche sur Tadej Pogacar lors du prochain Tour de France.

"Oui je pense que je peux le battre et être beaucoup plus fort que l'année dernière", a souligné le Danois lors d'une visioconférence de presse depuis la Sierra Nevada où il est en stage d'altitude.

Double vainqueur du Tour en 2022 et 2023, Vingegaard avait été détrôné par Pogacar l'an dernier.

"Mais être au départ avait déjà été une grande victoire", a rappelé le leader de l'équipe Visma-Lease a bike qui revenait alors tout juste d'une lourde chute au Tour du Pays basque.

"J'avais perdu beaucoup de muscle. J'étais plus léger mais beaucoup moins puissant qu'avant. Je travaille pour regagner ma puissance et à partir de là franchir un nouveau palier pour être encore plus fort qu'en 2023", l'année de sa dernière victoire sur le Tour.

"De toute façon il le faudra pour espérer gagner, ce que je vois pour l'instant est prometteur", a-t-il ajouté.

Vingegaard, qui doit faire son retour à la compétition lors du Dauphiné en juin, n'est plus apparu en course depuis son abandon en mars sur Paris-Nice à cause d'une commotion cérébrale.

"Les premiers jours après, je ne faisais que dormir. Et la première fois que je suis remonté sur un vélo, je me suis senti nauséeux au bout d'une heure", a-t-il raconté.

Il s'est dit étonné qu'on ne l'ait pas soumis à un protocole commotion lorsqu'il était descendu à la voiture médicale pendant l'étape de Paris-Nice, en demandant à ce que cela devienne systématique à l'avenir.

Depuis, il s'est concentré sur l'entraînement, assurant "aimer ce processus de construction vers un objectif, le Tour de France", pendant que Pogacar enchaînait les classiques.

"C'est impressionnant ce qu'il a fait. J'admire comment il est bon, sa manière de courir", a applaudi Vingegaard qui a croisé son rival à plusieurs reprises en Sierra Nevada ces dernières semaines.

"Mais on allait dans des directions différentes et on n'a pas eu l'occasion de discuter. Ce serait bien de le faire un jour."

Lui-même ne mettra "sans doute jamais les pieds sur Paris-Roubaix ou le Tour des Flandres" car il a "bien assez souffert sur l'étape des pavés du Tour de France" en 2022.

"Liège-Bastogne-Liège et le Tour de Lombardie sont deux des plus grandes courses du monde que j'aimerais gagner, mais pour l'instant ce n'est pas prévu", a ajouté le Danois qui a prévu de participer à la Vuelta et aux Championnats du monde au Rwanda cette année.