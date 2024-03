Cyclisme/A Travers la Flandre: Van Aert au tapis, Jorgenson confirme

L'Américain Matteo Jorgenson, vainqueur de la course cycliste A travers les Flandres, le 27 mars 2024 à Waregem

A quatre jours du Tour des Flandres, Wout Van Aert a été victime d'une chute terrible mercredi, quittant en pleurs la course A travers la Flandre remportée par son coéquipier Matteo Jorgenson qui confirme un début de saison "irréel".

A 67 km de l'arrivée, le Belge est violemment allé au sol, après avoir touché à très haute vitesse la roue de son équipier Teisj Benoot dans la descente réputée dangereuse avant le Kanarieberg, entraînant dans sa chute plusieurs autres favoris.

Le leader de l'équipe Visma-Lease a bike s'est redressé difficilement, criant de douleur et de déception, le maillot déchiré et le dos complètement râpé, avant d'être évacué en ambulance vers un hôpital.

Impliqués dans la même chute, son compatriote Jasper Stuyven et l'Erythréen Biniam Girmay ont également été conduits à l'hôpital. Aucune fracture n'a été décelée chez Girmay, a indiqué son équipe Intermarché après la course.

Le Belge Wout Van Aert, qui a été victime d'une terrible chute sur la course cycliste A travers la Flandre, le 27 mars 2024 à Waregem BELGA/AFP

Le Danois Mads Pedersen, vainqueur dimanche de Gand-Wevelgem, est lui aussi tombé dans cette descente qui ne figure plus au programme du Tour des Flandres tellement elle est périlleuse, mais a pu repartir.

"Wout a touché ma roue arrière et il est tombé, j'espère qu'il va bien, je n'ai pas de nouvelles", a expliqué son coéquipier Tiesj Benoot à l'arrivée.

Cet incident est de nature à compromettre fortement la participation de Van Aert dimanche au Tour des Flandres et le 7 avril à Paris-Roubaix, deux Monuments pavés qu'il rêve d'accrocher enfin à son palmarès.

"C'était une chute horrible. Quand j'ai vu ce qui s'est passé, je savais que Wout ne repartirait pas. On allait si vite. Je pense à lui et aux autres qui sont tombés", a rapporté Matteo Jorgenson après sa victoire en solitaire à Waregem.

"Un rêve"

Déjà vainqueur de Paris-Nice il y a deux semaines, l'Américain pourrait devenir le leader de l'armada néerlandaise sur le Tour des Flandres voire sur Paris-Roubaix en fonction de l'état de santé de Van Aert. "J'espère que non, j'espère qu'il va bien", a-t-il dit.

En attendant, cette victoire confirme un début d'année canon. "La saison ressemble à un rêve jusque-là pour moi, c'est irréel. Il me manquait quelques points pour décrocher ma qualification pour les Jeux Olympiques, un de mes grands objectifs, maintenant c'est dans la poche. C'est vraiment une saison de malade", a-t-il déclaré.

Le Californien de 24 ans, après profité d'un gros travail de Benoot, s'est extirpé d'un groupe de six coureurs à sept kilomètres du but pour s'imposer avec 29 secondes d'avance sur le Norvégien Jonas Abrahamsen et le Suisse Stefan Küng.

Ce succès met un peu de baume au coeur de l'équipe néerlandaise, minée par les chutes et les virus ces derniers jours et privée mercredi de Christophe Laporte (également forfait dimanche), de Dylan van Baarle et de Jan Tratnik.

Reste désormais à connaître l'étendue des blessures de Van Aert, qui avait axé tout son début d'année autour du Tour des Flandres et de Paris-Roubaix, zappant plusieurs courses dont Milan-Sanremo pour se préparer en altitude à Tenerife pendant trois semaines.

Vendredi dernier, il était déjà tombé, mais moins lourdement, lors du Grand Prix E3 remporté par son grand rival Mathieu van der Poel.

Le Néerlandais ne participait pas à A travers la Flandre mercredi, se préservant pour le "Ronde" dimanche dont il devient plus que jamais le grandissime favori.