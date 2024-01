Dakar-2024/9e étape: Loeb puissance 4, Van Beveren en patron à moto

Sébastien Loeb et son co-pilote Fabian Lurquin de l'équipe Bahrain Raid Xtreme au volant de leur "Hunter" le 16 janvier 2024 lors de l'étape 9 du Dakar entre Hail et Al-Ula en Arabie saoudite

Cinq minutes perdues lundi, quatre récupérées mardi: Sébastien Loeb (Prodrive) a décroché sa 4e victoire dans le Dakar-2024 en signant le meilleur temps de la 9e étape, revenant à 20 min 33 de Carlos Sainz (Audi) au classement général.

Au terme d'une spéciale bien maîtrisée de bout en bout, malgré deux crevaisons, l'Alsacien signe la 27e victoire d'étape de sa carrière dans le Dakar.

"On sait que 20 minutes c'est beaucoup, à la régulière ça va être très compliqué (de rattraper Carlos Sainz). On essaye d'attaquer fort, on ne peut pas faire bien plus", a souligné le Français à son arrivée au bivouac, à qui il ne reste plus que trois étapes pour renverser le général d'ici l'arrivée à Yanbu, sur les rivages de la mer Rouge, vendredi.

Sainz a bien géré son avance au général dans la spéciale de plus de 400 km, avec des dunes, des pistes rocailleuses et une navigation compliquée.

"El Matador" a roulé en escorte Audi, bien entouré par ses coéquipiers Mattias Ekström et Stéphane Peterhansel du début à la fin de l'étape.

"C'était une bonne étape, à la fin c'était stressant dans la voiture avec une navigation difficile mais nos voitures roulaient toutes les trois ensemble, je savais que j'avais du soutien derrière", s'est félicité le Madrilène.

Le Français Mathieu Serradori (Century), en deux-roues motrices, s'offre une belle 3e place à 4 min 43 de son compatriote Sébastien Loeb.

Les jours se suivent et se ressemblent pour les tenants du titre, Nasser Al-Attiyah et son copilote Mathieu Baumel (Prodrive). Ils ont encore quitté la spéciale après... 1 km de course, en raison d'un problème mécanique. Un énième souci pour le duo qui les a contraints à abandonner le Dakar.

Le pilote US Ricky Brabec sur sa Honda le 16 janvier 2024 lors de la 9e étape du Dakar 2024 entre Hail et Al-Ula en Arabie saoudite AFP

Brabec creuse l'écart

Côté motos, le Français Adrien Van Beveren (Honda) a décroché son deuxième succès de l'édition, le 5e de sa carrière sur le Dakar, en signant le meilleur temps devant son coéquipier américain Ricky Brabec, à 42 secondes.

"VBA" a roulé devant une grande partie de l'étape, glanant des bonifications qui le font remonter à la 3e place au classement général.

"J'ai la tête usée, j'ai ouvert quasiment toute la spéciale, à la fin on voyait pas du tout les pistes. C'était interminable, j'ai dû baisser le rythme pour naviguer. Je ne pouvais pas faire mieux que ça", s'est enthousiasmé le Français à l'issue de la course.

Leader au général, Ricky Brabec avait un objectif en tête: "Aujourd'hui c'était une de mes seules chances d'attaquer et d'essayer de creuser l'écart (avec Ross Branch)", dauphin au général, a déclaré l'Américain.

Mission réussie pour lui: si le Botswanais de chez Hero était à 42 secondes mardi matin, il recule à 7 min 09 à l'issue de l'étape.

"J'ai perdu du temps, j'ai fait des erreurs de navigation. Au moins je n'ouvre pas demain (mercredi), je vais pouvoir attaquer", a nuancé Ross Branch.

La course a été plus compliquée pour le Chilien Ignacio Cornejo (Honda), qui finit à 10 min 07 de "VBA" et chute à la 4e place au classement général (+ 13 min 46 au général).

Trop distancé pour jouer les premières places, Pablo Quintanilla, l'autre Chilien de Honda, complète ce triplé sur le podium de l'étape pour les motos rouges à 4 min 29 du Français.

Mercredi pour la 10e étape, les concurrents devront slalomer dans les rochers monumentaux de la région d'Al-Ula sur une spéciale de 371 km, avec des pièges de navigation à prévoir.