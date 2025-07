Dans sa ville natale, Wembanyama mêle échecs et matches

Par Phoebe LANZER WOOD et Laurie VEYRIER

Le joueur des San Antonio Spurs et de l'équipe de France Victor Wembanyama, lors de l'événement "Hoop Gambit", mêlant échecs et basket, au Chesnay, près de Paris, le 20 juillet 2025

L'échiquier d'un côté, le panier de basket de l'autre et Victor Wembanyama en organisateur : la star NBA de San Antonio a réuni ses deux passions lors d'un tournoi très particulier, dimanche au Chesnay (Yvelines), sa ville natale en grande banlieue parisienne.

Présent non pas sur le parquet mais à quelques mètres, sur un banc du gymnase Pierre-Curvat, l'intérieur des Bleus s'est installé pour observer les basketteurs en plein match. Sur son dos, un maillot floqué "Hoop Gambit", du nom de cet événement qu'il organise pour la première fois et dont il avait annoncé la tenue quelques jours plus tôt.

Au programme, une journée consacrée à des tournois 3X3 et de 1 contre 1 en basket. En parallèle, un autre tournoi, d'échecs, en sept rondes (des parties), est disputé là encore sous le regard du prodige tricolore.

"Voir quelqu'un comme Victor Wembanyama s'intéresser aux échecs et le mettre en avant, c'est vraiment énorme", savoure Julien Song, Maître international et influenceur, qui a notamment partagé une partie avec l'intérieur de 21 ans à l'occasion d'une vidéo pour sa chaîne Youtube il y a peu.

Cette passion "remonte à beaucoup de temps", raconte "Wemby", déjà aperçu l'hiver dernier en train de jouer avec d'autres amateurs de la discipline du côté d'un parc new-yorkais, "c'est un super exercice mental, que l'on soit sportif ou dans la vie de tous les jours".

"Il y a des similarités"

Le basketteur Victor Wembanyama lors de l'événement "Hoop Gambit", au Chesnay, le 20 juillet 2025 AFP/Archives

Avec "900 clubs en France pour 80.000 licenciés", indique Adrien Duquesne, président de la Ligue Ile-de-France, les échecs ont gagné en popularité, boostée en partie par la publicité réalisée par de nombreux passionnés comme le footballeur Ngolo Kanté, le tennisman Novak Djokovic, les pilotes Charles Leclerc et Lewis Hamilton, et donc Wembanyama.

"Des événements comme celui-ci nous aident non seulement à avoir plus de licenciés mais aussi à combattre certains préjugés, comme celui qui dit que c'est un sport élitiste alors qu'il est très accessible", appuie Adrien Duquesne.

Victor Wembanyama se dit lui ravi "de voir des choses saines promues comme cela" et "pense déjà à la prochaine édition".

Le joueur des Spurs Victor Wembanyama, lors de l'événement "Hoop Gambit", dans sa ville d'origine du Chesnay, près de Paris, le 20 juillet 2025 AFP/Archives

Et si les ressemblances entre échecs et basket ne sont pas visibles au premier coup d'oeil, il l'assure, "il y a des similarités, dans tout ce qui est calcul et théorie notamment, comment répondre à une certaine défense ou attaque".

Venu en simple spectateur dimanche, là même où début janvier il avait inauguré deux terrains à l'occasion de la semaine NBA à Paris, Victor Wembanyama ne retrouvera de son côté officiellement les parquets que pour la prochaine saison avec les Spurs.

Freiné en février par une thrombose veineuse à l'épaule, l'international français, qui manquera l'Euro avec les Bleus (27 août-14 septembre), avait annoncé lundi dernier au journal l'Equipe avoir reçu le feu vert de sa franchise pour reprendre l'entraînement collectif.

Alors à la vue des dizaines joueurs réunis dimanche, "bien sur que la compétition me manque", conclut Wemby.