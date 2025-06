Dauphiné: Evenepoel droit dans le mille

Après avoir survolé le chrono et pris le maillot jaune à Saint-Péray, Remco Evenepoel met la pression sur Jonas Vingegaard et Tadej Pogacar, décevant mercredi, avant l'entrée dans les Alpes où le Dauphiné se jouera ce week-end.

C'est avec une performance époustouflante que le Belge, meilleur spécialiste du contre-la-montre de la planète, a offert à l'équipe Soudal-Quick-Step sa 1000e victoire depuis sa création en 2003 par Patrick Lefevere sous le nom de Quick Step-Davitamon.

Sur un parcours de seulement 17,4 kilomètres, le champion olympique et du monde de la spécialité a mis plus d'une seconde au kilomètre à Jonas Vingegaard, deuxième à 21 secondes, et plus de deux secondes à tout le reste du peloton dont Tadej Pogacar, seulement quatrième à 49 secondes.

"Bam, 1000 victoires", a exulté Lefevere, qui s'est retiré en fin de saison dernière, sur les réseaux sociaux.

"Je dédie cette victoire à Patrick pour tout ce qu'il a fait pour cette équipe. Je suis très fier de l'avoir fait", a déclaré Evenepoel.

"Les écarts sont assez importants pour un chrono aussi court. On ne s'attendait pas à ça", a ensuite constaté le Belge qui, coiffé d'un casque doré, a fait toute la première partie du chrono à bloc, y compris la bosse bien raide au milieu, avant de dérouler jusqu'à l'arrivée, "une stratégie parfaite".

"Je suis en bien meilleure forme que l'année dernière à la même époque. Il y aura beaucoup de pression maintenant. Mais cette victoire me donne confiance pour essayer de défendre le maillot jaune jusqu'à dimanche soir", a-t-il ajouté.

Sa performance pose de fait le décor avant un final qui s'annonce palpitant à partir de vendredi dans les Alpes, à trois semaines du départ du Tour de France (5-27 juillet).

Seixas impressionne

Le Belge Remco Evenepoel sur le podium avec le maillot jaune de leader du Critérium du Dauphiné après sa victoire dans le contre-la-montre comptant pour la quatrième étape, à Saint-Péray, le 11 juin 2025 AFP

"Ces dernières éditions, on a vu qu'on pouvait rattraper beaucoup de temps ici dans la montagne", a rappelé Vingegaard, vainqueur du Dauphiné et de son deuxième Tour de France en 2023.

Deuxième du chrono, cinquième du général à 16 secondes du maillot jaune, le Danois s'est dit "satisfait" de son temps.

"Concéder 20 secondes au meilleur spécialiste du contre-la-montre du monde est un belle performance. Et en plus je prends du temps sur Pogacar."

Des trois têtes d'affiche, Pogacar a été d'assez loin celui qui a fait la plus mauvaise impression.

Dans l'aire d'arrivée, le Slovène, désormais huitième du général à 38 secondes d'Evenepoel, n'avait pas perdu le sourire en allant inspecter le... vélo de Vingegaard.

Mais sur son propre engin, il a souffert de la comparaison et il ne s'est pas exprimé devant les médias ensuite, signe d'une insatisfaction manifeste.

En montagne, le triple vainqueur du Tour de France et Vingegaard restent intrinsèquement supérieurs à Evenepoel, troisième de la dernière Grande Boucle sans avoir jamais pu rivaliser dans les cols.

Mais Evenepoel est clairement affûté. "Je peux peut-être perdre encore un tout petit peu d'ici le Tour, mais je suis déjà à mon poids le plus bas et la puissance est toujours là. Donc c'est bien."

A noter par ailleurs, la très belle performance du Français Paul Seixas, dixième à 1:12, à seulement 18 ans.

"J'avais des super jambes. Au début, je pensais même que mon capteur de puissance donnait les mauvais chiffres", a expliqué le champion du monde juniors du contre-la-montre qui espère "avoir la même forme dans la montagne".