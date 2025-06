Dauphiné: Pogacar, la levée de doute

Dominé quarante-huit heures plus tôt dans le chrono, Tadej Pogacar a levé le doute au Critérium du Dauphiné en remportant la première étape de montagne vendredi à Combloux pour récupérer le maillot jaune.

Sous une chaleur accablante, le Slovène s'est imposé en solitaire, avec 1:01 d'avance sur son grand rival Jonas Vingegaard, qu'il a déposé dans la côte de Domancy, là-même où le Danois l'avait surclassé lors du chrono du Tour de France 2023.

Avec le 97e succès de sa carrière, il devient, à seulement 26 ans, l'un des deux coureurs en activité comptant le plus grand nombre de victoires, à égalité avec le sprinteur français Arnaud Démare.

Il prend surtout déjà une option sur la victoire finale au Dauphiné en comptant 43 secondes d'avance au classement général sur Vingegaard, 54 sur l'Allemand Florian Lipowitz et 1:22 sur Remco Evenepoel, avant les deux dernières étapes de montagne.

"Je me sentais vraiment bien. J'ai décidé de partir au pied, dans la partie la plus raide, je devais me dépêcher pour voir l'arrivée d'Urzka (Zigart, sa compagne, également cycliste professionnelle) sur le Tour de Suisse. Je suis arrivé juste à temps, tout va bien!", a-t-il déclaré.

Ces deux derniers jours, un léger doute s'était installé autour du Slovène après sa large défaite face à Evenepoel et Vingegaard dans le contre-la-montre à Saint-Péray.

Le Danois de la Visma Lease a Bike Jonas Vingegaard à l'arrivée de la sixième étape du Critérium du Dauphiné, à Combloux, le 13 juin 2025 AFP

Les interrogations portaient moins sur son statut de favori pour le Tour de France (5-27 juillet), dont le dénouement est somme toute encore lointain, mais sur son état de forme actuel, après être descendu tardivement d'un stage en altitude.

Lui-même a cherché à minimiser ses résultats sur ce Dauphiné, "une course de préparation", en assurant que ce ne serait "pas grave" s'il ne le remportait pas cette année.

"Il faut savoir mettre son ego de côté et ne pas laisser sa fierté ruiner sa semaine ici. Il reste encore pas mal de temps jusqu'au Tour", a-t-il encore insisté vendredi au départ de cette sixième étape.

"Il m'a tué"

Bluff ou non, l'instinct du chasseur a repris le dessus vendredi lorsqu'il a attaqué dès le pied de la côte de Domancy pour finir le travail dans son prolongement, la côte de la Cry.

Son accélération à sept kilomètres de l'arrivée a laissé tout le monde sur place. Seul Vingegaard a réussi à s'accrocher pendant quelques mètres avant de se rasseoir, incapable de suivre le rythme.

Tadej Pogačar avec le maillot jaune de leader du Dauphiné, à Combloux, le 13 juin 2025 AFP

Alex Baudin, ultime rescapé de l'échappée et auteur d'une superbe montée (6e au final), l'a vu fondre sur lui comme un aigle. "Quand j'ai vu Pogacar me rattraper je n'ai pas résisté à la tentation de prendre sa roue pour voir comment il monte. Mais il m'a tué pour deux, trois minutes", a-t-il raconté dans un grand sourire.

Deux autres Français ont terminé dans le Top 10, Louis Barré (8e) et le prodige de 18 ans Paul Seixas (10e) qui a plus que tenu le choc.

Samedi, lors de l'étape-reine vers Valmeinier 1800 avec trois cols hors-catégorie au programme, "il peut encore se passer beaucoup de choses", a estimé Pogacar.

"Mais cela n'a plus tellement d'importance car j'ai vu que la forme était bonne", a certifié le champion du monde en retrouvant le maillot jaune qu'il avait déjà porté après sa victoire lors de la première étape à Montluçon.

"Perdre du temps dans le chrono m'a quand-même embêté, a-t-il fini par concéder. S'améliorer dans cet exercice reste un défi pour moi et l'équipe. Mais je peux désormais être calme pour le reste du week-end." Ce qui reste à vérifier, tout de même.