Décès du gymnaste Eric Poujade, vice-champion olympique en 2000

Le gymnaste français Eric Poujade, vice-champion olympique aux arçons lors des JO de Sydney en 2000, est mort ce week-end à l'âge de 51 ans, a annoncé mercredi la Fédération française (FFGym).

Poujade, qui avait également été double champion d’Europe à Saint-Pétersbourg (1998 aux arçons et par équipes), et deux fois vice-champion du monde toujours aux arçons (1994 et 1998), "a marqué l’histoire de la discipline", a souligné la FFGym dans un communiqué.

Eric Poujade, vice champion olympique à Sydney au cheval d'arçons, le 24 septembre 2000 AFP/Archives

"Le monde de la gymnastique perd aujourd'hui un grand champion et un serviteur élégant", a déclaré le président de la fédération, James Blateau.

Le 24 septembre 2000 à Sydney, Eric Poujade avait décroché à 28 ans la médaille d'argent au cheval d'arçons derrière le Roumain Marius Urzica.

Le natif d'Aix-en-Provence mettait ce jour-là fin à 16 ans de disette olympique en gymnastique, depuis le bronze de Philippe Vatuone en gym au sol à Los Angeles en 1984.