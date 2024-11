Des Reds de Liverpool aux Pharaons d'Égypte, Mohamed Salah en veut toujours plus

Inexplicablement oublié par la Confédération africaine de football pour le prix du joueur africain de l'année, Mohamed Salah n'en continue pas moins d'empiler les buts avec Liverpool comme en équipe nationale égyptienne. Au point de faire tomber les records les uns après les autres et de se fixer de nouveaux objectifs, toujours plus ambitieux. Mise en perspective.

Qu'est-ce qui fait courir Mohamed Salah ? À 32 ans, l'attaquant égyptien voit depuis deux étés son nom revenir avec plus ou moins d'insistance sur les tablettes de très fortunées écuries saoudiennes. Mais au contraire de son ancien coéquipier Sadio Mané, le Pharaon a choisi de rester sur les bords de la Mersey, fidèle aux Reds avec lesquels son contrat court jusqu'au 30 juin 2025. D'ici là, Mohamed Salah compte bien continuer à faire ce qu'il fait depuis plus de sept ans avec une régularité sans faille : régaler les supporters de sa « spéciale » repiquer dans l'axe et frapper lucarne opposée – comme sur le but victorieux, samedi dernier face à Brighton (2-1) – marquer des buts et battre des records. Encore et toujours.

Il bat tous les records à Liverpool, mais aller le plus haut possible sur ces tablettes est une grande partie de son objectif en tant que joueur.

Jamie Carragher, ex-international anglais et ancien défenseur à Liverpool

Et tout d'abord en Premier League, le pain quotidien de Liverpool et de son buteur numéro un. Avec 220 buts à son compteur, l'insatiable finisseur excentré a déjà dépassé les icônes locales Kenny Dalglish, Robbie Fowler et Steven Gerrard et pointe à la cinquième place du classement des meilleurs artificiers de l'histoire de Liverpool, à huit petites unités de Billy Liddell, prolifique ailier écossais des années d'après-guerre. Mais celui qui est devenu en mai dernier le premier joueur de Premier League à réussir trois saisons de suite le très convoité « double double » (plus de 10 buts et plus de 10 passes décisives sur un même exercice en championnat, ndlr) n'est pas rassasié, si l'on en croit un certain Jamie Carragher.

Henry et Lampard dans le viseur, Drogba déjà dépassé

« Il a Thierry Henry et Frank Lampard en ligne mire à la fin de la saison. Je pense que de telles statistiques sont l’une des principales raisons pour lesquelles Mo Salah signera un nouveau contrat à Liverpool », estimait le mois dernier l'ancien défenseur maison à l'occasion d’une intervention sur Sky Sports. « Il est évident qu’ils parleront de l’argent et de la durée du contrat, mais je pense que ce sont des choses qui font vraiment tourner la tête à Salah, poursuivait l'ex-international anglais. Il bat tous les records à Liverpool, mais aller le plus haut possible sur ces tablettes est une grande partie de son objectif en tant que joueur. Mais je ne dis pas qu’il est égoïste, c’est évidemment un grand joueur d’équipe. » Avec 164 buts inscrits rien qu'en Premier League, Salah ne pointe qu'à 11 unités du Français d'Arsenal et 13 de l'Anglais de Chelsea.

Il doit garder à l’esprit qu’il n’est pas encore une légende égyptienne. Il n’a rien remporté pour nous.

Hossam Hassan, sélectionneur égyptien

En attendant de savoir si Mohamed Salah les détrônera, l'attaquant de Liverpool a supplanté à l'échelon européen une autre légende de la Premier League, en la personne de Didier Drogba, dépossédé le 2 octobre dernier de son titre honorifique de meilleur buteur africain de l'histoire de la Ligue des Champions. En clôturant la marque lors de la réception de Bologne (2-0), le natif de Basyoun a atteint la barre des 45 buts, laissant l'Ivoirien de Chelsea à une longueur. Pour celui qui a fait ses débuts en C1 avec le FC Bâle lors de l'exercice 2012-2013, il fallu 81 matchs (hors tours préliminaires) avant d'atteindre ce total, quand 92 rencontres avait été nécessaires à Drogba afin de scorer à 44 reprises. Ses prochains objectifs se nomment Filippo Inzaghi (46 buts) et Thierry Henry, encore lui, (50). Derrière lui, le trou est fait : ses premiers poursuivants africains encore en activité, le Sénégalais Sadio Mané (27 buts) et l'Algérien Riyad Mahrez (20 buts), n'évoluent plus en Europe depuis l'été 2023.

Avec l'Égypte, le record de son sélectionneur en jeu

L'appétit vient en mangeant, a-t-on coutume de dire, et ce ne sont pas les statistiques de Mohamed Salah en Premier League et en Ligue des Champions qui vont nous inciter à penser le contraire. Un dernier bastion résiste toutefois à l'attaquant au palmarès aussi impressionnant que les statistiques : la CAN. Deux fois finaliste (lors des éditions 2017 et 2021), souvent décisif, Salah n'est jamais monté sur la plus haute marche du podium continental. Tout juste nommé, son actuel sélectionneur Hossam Hassan le lui avait rappelé assez crûment au lendemain du dernier tournoi en date, qui l'avait vu regagner prématurément Liverpool pour cause de blessure controversée.



« En 2018, Mo Salah a eu une blessure à l’épaule qui était pire que celle dont on dit qu’il a eue lors de la finale de la Ligue des Champions. Il voulait être avec l’équipe nationale pour récupérer tout en étant présent, car c’était la Coupe du monde, rappelait le sélectionneur des Pharaons. Maintenant, c’est la CAN, il quitte l’équipe nationale pour récupérer à Liverpool. En 2018, nous avions les mêmes médecins qui ont accéléré sa récupération à l’épaule pour la Coupe du monde, maintenant ce sont des médecins 'faibles' à en croire son attitude et celle de Liverpool, simplement parce que c’est la CAN. Il doit se décider. Parce qu’en tant que sélectionneur, je suis là pour défendre l’intérêt national plutôt que l’individuel. De plus, il doit garder à l’esprit qu’il n’est pas encore une légende égyptienne. Il n’a rien remporté pour nous », avait martelé Hossam Hassan, tout juste nommé.



Désireux d'affirmer son autorité d'entrée, le nouveau sélectionneur avait ainsi piqué l'orgueil de sa star. Depuis, cette dernière a joué 5 matchs et marqué 3 buts avec les Pharaons, portant son total à 58 buts en 101 sélections. Revenu à dix longueurs d'un certain... Hossam Hassan, numéro un de tous les temps sous le maillot national, Mohamed Salah battra-t-il le record de son sélectionneur pendant le règne de celui-ci ? Voilà qui ne manquerait pas de piment.