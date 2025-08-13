"Des stratégies différentes": pourquoi le top 10 des clubs de football les plus riches d'Afrique ne change pas

Le classement des équipes les plus valorisées sur le continent africain est toujours dominé par des clubs sud-africains, égyptiens et marocains. Pourtant le talent et la passion ne manquent pas en Afrique de l'Ouest ou centrale. Les deux journalistes Ablam Gnamesso et Hanif Ben Berkane pointent auprès de TV5MONDE des visions et des infrastructures différentes entre les pays mais également la présence de riches mécènes dans certains d'entre eux.

C'est l'une des activités favorites des médias du continent: dresser à chaque inter-saison le classement des clubs les plus riches du football africain. Et rares sont les surprises depuis un peu plus de dix ans. Trois championnat dominent le classement: l'Afrique du Sud, l'Égypte et le Maroc.

Cette saison, pour le cru 2025, la hiérarchie des clubs fortunés n'a pas été bousculée. Selon SportBlot, média sud-africain en ligne et Pulse, média anglophone panafricain, décliné dans de nombreux pays, les Mamelodi Sundowns, club sud africain de Pretoria, restent toujours en tête de ce classement.

Deux club sud-africains sur le podium

L'équipe 18 fois championne d'Afrique du Sud, propriété de l'actuelle président de la Confédération africaine de football (CAF), le milliardaire Patrice Motsepe, est ainsi valorisée à un peu plus de 39 millions de dollars.

On retrouve dans ce classement un autre club sud-africain: les Orlando Pirates, le club de Johannesburg, d'une valeur de 25 millions de dollars. Les championnats égyptiens et marocains sont également très bien représentés.

Le club du Caire, Al Ahly, surnommé le "club africain du centenaire", est le deuxième club le plus riche d'Afrique. En 2024, il a remporté son douzième titre de la Ligue des champions de la CAF. Doté d'un stade De 74.000 places et avec le soutien de sponsor comme Coca Cola, la valorisation du club dépasse les 37 millions de dollars.

Mohamed Ali Ben Romdhane d'Al Ahly, au centre, fait un geste vers les supporters après avoir marqué le quatrième but de son équipe lors du match de football du groupe A de la Coupe du monde des clubs entre le FC Porto et Al Ahly à East Rutherford, NJ, le 23 juin 2025.

D'autres clubs égyptiens sont dans le TOP 10 des clubs les plus riches du continent. Le Zamalek SC, grand rival historique de Al Ahly a une valeur de plus de 20 millions de dollars. Le Pyramides FC, club du Caire, est un club jeune, fondé en 2008. Il appartient à Salem Al Shamsi, homme d'affaires saoudien. Sa valeur dépasse les 23 millions de dollars.

Le championnat marocain est également une place puissante du football de club sur le continent avec trois clubs : le Wydad Casablanca, le Rajat Casablanca et le FAR de Rabat. La valeur de chacun de ces trois clubs oscille entre 21 et 15 millions de dollars.

Aucun club d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale n'est présent dans ces classement des 10 équipes les plus riches du continent. Même le Tout Puissant Mazembe, club de Lumbumbashi, en RD Congo, trois fois vainqueur de la Ligue des champions n'apparait pas dans ce classement.

Le TP Mazembe pose pour une photo d'équipe avant son match contre le Club America pour la cinquième place à la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA à Osaka, dans l'ouest du Japon, le mercredi 16 décembre 2015. (AP Photo/Eugene Hoshiko)

Pourtant de cette partie du continent émerge les joueurs les plus talentueux. Ademola Lookman, l'attaquant nigérian de l'Atalanta Bergame a été élu meilleur joueur africain en 2024. Sadio Mané, attaquant de l'équipe nationale sénégalais a été deuxième du Ballon d'or en 2022, le meilleur classement d'un joueur africain depuis 1995. L'avant-centre libérien George Weah avait alors remporté le Ballon d'Or.

Des clubs "pourvoyeurs de talents qui vivent de cela"

Cette concentration des clubs les plus riches du continent sur ces trois championnats n'étonne pas Hanif Ben Berkane, journaliste marocain, spécialiste du football africain. "L'Égypte, le Maroc et l'Afrique du Sud ont des championnats très structurés, solides avec de réels infrastructures. Ce sont des pays qui exportent peu de joueurs en Europe", explique-t-il à TV5MONDE.

"Les joueurs locaux dans ces pays restent dans leur pays. Il faut un football de clubs fort qui les forme et qui les garde. Et pour que l'équipe nationale progresse, il faut un championnat dense". Ben Berkane, journaliste marocain

Ablam Gnamesso, journaliste sportif basé au Bénin abonde dans le même sens. "Cette domination des clubs égyptiens, sud-africains et marocains est logique. Ces pays ont investi dans des infrastructures modernes. Leur championnat est devenu professionnel avec des droits télé, des sponsoring et surtout de riches mécènes. Ces pays, l'Égypte, le Maroc ou l'Afrique du Sud, connaissent une véritable stabilité économique qui favorise ces clubs", estime le journaliste interrogé par TV5MONDE.

Les clubs des pays d'Afrique subsaharienne sont des clubs formateurs. Ces clubs n'ont pas vocation à être des géants du continent. Ils ont vocation à devenir des pourvoyeur de talents et ils vivent de cela. Hanif Ben Berkane

Selon Hanif Ben Berkane, ce classement montre bien que le modèle économique des clubs d'Afrique de l'Ouest et centrale et celle des clubs du Maroc, de l'Égypte ou de l'Afrique du Sud n'est pas le même. "C'est même une vision différente du football de clubs", estime le journaliste Hanifi Ben Berkane, bon connaisseur du football de clubs marocain.

"Les clubs des pays d'Afrique subsaharienne sont des clubs formateurs. Ces clubs n'ont pas vocation à être des géants du continent. Ils ont vocation à devenir des pourvoyeur de talents et ils vivent de cela. En Côte d'Ivoire, l'Assec Mimosa vit grâce au fait qu'ils envoient des talents en Europe. Génération Foot au Sénégal a noué des partenariats et envoie également des talents en Europe", décrit le journaliste.

Génération Foot au Sénégal, en effet a connu la gloire avec le cas de Sadio Mané. Le club a formé l'attaquant qui a ensuite rejoint l'Europe grâce à un partenariat avec le FC Metz en France, avant de connaître la gloire en Premier League.

"Donner aux supporters de quoi manger"

"Un pays comme le Maroc a une autre stratégie", insiste le journaliste. "La folie du football est là. La demande des supporters est là. Il est impensable pour la monarchie, pour le roi de ne pas construire un championnat fort. Il faut donner aux supporters de quoi manger", explique le journaliste.

Au contraire, en Afrique centrale, des championnats se sont arrêtés en cours de saison, faute de moyens. Ce fut le cas du championnat de RD Congo en 2023. Que faire pour sauver le football de clubs, en pleine déliquescence, dans certains pays d'Afrique subsaharienne? Tout est une question d'investissement. Il faut créer les conditions pour que les joueurs locaux puissent rester selon le journaliste Hanif Ben Berkhane. Et cela passe par une idée toute simple : les joueurs doivent pouvoir vivre de leur métier.

"J'ai rencontré de nombreux joueurs en Afrique de l'Ouest, qui étaient obligés de faire un autre métier à coté de leur activité de footballeur. Il faut au moins pouvoir les payer correctement pour qu'ils puissent rester au moins deux ans et renforcer ainsi les championnats locaux", estime le journaliste.

"Certains clubs, comme le Tout Puissant Mazembe, l'équipe de Lubumbashi en RD Congo, ont pu briller parce qu'il y avait des mécènes. L'homme politique et homme d'affaires Moise Katumbi a ainsi longtemps soutenu le club de Lubumbashi", explique le journaliste béninois. "Mais sans un mécène ces clubs ne survivent pas. Il faut un autre modèle, axé sur les supporters. Pourquoi ne pas créer des associations de supporters en Espagne qui soutiendrai leur club ? C'est une piste à suivre dans des pays qui n'ont pas la même force économique que l'Afrique du Sud ou le Maroc".