Djokovic dit avoir peut-être joué son "dernier" match à Roland-Garros

Il n'avait jamais aussi clairement évoqué l'inéluctable fin d'une carrière de plus de 20 ans: le Serbe Novak Djokovic, monument de l'histoire du tennis et du sport, a reconnu vendredi qu'il avait peut-être joué son ultime match à Roland-Garros.

A 38 ans, le plus gros palmarès de l'histoire a déclaré que sa défaite contre Jannik Sinner en demi-finale, "pourrait avoir été (son) dernier" match à Paris où il a remporté trois de ses 24 sacres en Grand Chelem.

"C'est pourquoi c'était encore plus émouvant à la fin", a déclaré en conférence de presse le Serbe de 38 ans qui n'avait jamais été aussi direct sur le sujet.

Après sa défaite contre le N.1 mondial 6-4, 7-5, 7-6 (7/3) vendredi soir, Novak Djokovic a déposé un baiser avec sa main sur le Court Philippe-Chatrier avant de quitter l'enceinte, ému.

"Je ne pense pas avoir jamais reçu autant de soutien dans ce stade au cours de ma carrière, lors de grands matchs contre les meilleurs joueurs du monde, donc je suis très, très honoré d'avoir vécu ça", a savouré le Serbe.

"Est-ce que je veux encore jouer ? Oui. Est-ce que j'en serai encore capable dans un an ? Je ne sais pas", a-t-il poursuivi, après avoir lutté avec talent mais en vain pour dérégler l'implacable machine Sinner sous les encouragements du public.

Sur la terre battue parisienne, Djokovic avait également décroché l'été dernier la médaille d'or aux JO de Paris, déjouant les pronostics pour battre Carlos Alcaraz et remporter le seul grand titre qui lui manquait. Un triomphe qui l'avait submergé d'émotion.

Jannik Sinner et Novak Djokovic après leur demi-finale de Roland-Garros à Paris le 6 juin 2025 AFP

"Le tennis a besoin de lui. Avoir quelqu’un de différent des jeunes joueurs, de mon point de vue, c’est très agréable. C’est génial de le voir dans le vestiaire. Il fait partie de l’histoire", a réagi Jannik Sinner en conférence de presse après leur demi-finale.

Avec Roger Federer, Rafael Nadal et Andy Murray, Novak Djokovic formait le "Big Four", dont il est le dernier en activité aujourd'hui. Des joueurs qui ont offert au tennis la période la plus fascinante de son histoire.

"Je veux jouer à Wimbledon"

Jusqu'ici, Novak Djokovic était resté plutôt flou sur la fin de sa carrière même si lors de l'hommage rendu à Rafael Nadal à l'ouverture de Roland-Garros cette année, il avait déclaré qu'il avait pensé à sa "propre fin de carrière".

"J'aimerais un jour avoir ce genre de moment où je peux dire au revoir au monde du tennis. Mais je n'ai pas pensé à une date exacte", avait-il nuancé.

Après Roland-Garros, Djokovic retrouvera des surfaces de jeu qui semblent plus susceptibles de lui offrir ce 25ème Grand Chelem après lequel il court depuis 2023: le gazon de Wimbledon début juillet et les courts en dur de l'US Open à la fin de l'été.

"Je vais essayer de suivre mon plan initial, qui est de jouer les Grand Chelem. Je veux jouer à Wimbledon, je veux jouer à l'US Open. Pour le reste, je ne suis pas sûr", a assuré l'ancien N.1 mondial, aujourd'hui redescendu à la 6e place mondiale.

Novak Djokovic durant son match contre Jannik Sinner en demi-finale de Roland-Garros, le 6 juin 2025 à Paris AFP/Archives

Opération du genou droit en juin 2024, déchirure à la cuisse gauche pendant le dernier Open d'Australie, infection oculaire à Miami: ces derniers mois, le Serbe a effectivement accumulé les pépins physiques.

A tel point que ce 25ème Grand Chelem qui lui permettrait de supplanter l'Australienne Margaret Court (également 24 Grand Chelem), est de plus en plus hypothétique.

Mais sa finale à Wimbledon en 2024 et son titre olympique, conquis quelques semaines après son opération au genou, et maintenant sa demi-finale à Roland-Garros rappellent toutefois combien il est risqué d'annoncer le tomber de rideau sur la carrière du Serbe. Toutefois, l'heure approche.