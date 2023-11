Djokovic: la Coupe Davis, "dernier effort" d'une saison exceptionnelle

Le N.1 mondial Novak Djokovic compte bien poursuivre sur la lancée de sa victoire aux Masters ATP pour remporter la Coupe Davis, "dernier effort" pour parachever une saison exceptionnelle.

"Je ne pourrais pas être plus heureux de la manière dont j'ai joué et gagné la demi-finale et la finale (aux Masters) de Turin et j'espère retrouver ce niveau d'énergie et de performance en Coupe Davis", a déclaré le Serbe à la presse, à la veille d'affronter avec son pays la Grande-Bretagne en quart de finale, jeudi à Malaga (Espagne).

Il a répété que la Coupe Davis était un de ses "plus grands objectifs" de l'année. "C'est la dernière semaine de la saison, donc un dernier effort est nécessaire de la part de chacun d'entre nous", a insisté Djokovic, qui a conquis en 2023 trois nouveaux titres du Grand Chelem (Australie, Roland-Garros, US Open), portant son total à 24, record absolu chez les hommes.

A 36 ans, il est assuré de finir l'année au sommet du tennis mondial pour la huitième fois de sa carrière.

Novak Djokovic a regretté par ailleurs que la phase finale de la Coupe Davis, depuis son changement de format en 2019, n'ait été organisée que dans un seul pays, l'Espagne (2 fois à Madrid et 2 fois à Malaga).

"J'ai le sentiment que la finale de la Coupe Davis (...) devrait voyager chaque année. Elle ne devrait pas rester au même endroit plus d'un an", a-t-il confié. "C'est une compétition mondiale."

La Serbie menée par Djokovic a déjà remporté l'épreuve par équipes en 2010.