Éliminatoires de la CAN 2025 : Les Comores, le Mali, la Zambie et le Zimbabwe qualifiés, le Ghana éliminé

Les Comores, le Mali, la Zambie et le Zimbabwe se sont qualifiés pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2025 de football qui se tiendra au Maroc. Par contre et c'est une première fois depuis 20 ans, le Ghana - tenu en échec en Angola (1-1) - manquera la CAN.

Images de Jordan Ayew et de l''équipe du Ghana lors de la précédente CAN.

Le match entre le Mali et le Mozambique s'apparentait à une finale pour obtenir un ticket pour le tournoi de la CAN 2025 au Maroc. Le vainqueur se savait ainsi qualifié. Le milieu de terrain du Mali, Kamory Doumbia a marqué le seul but de la rencontre.

Tout n'est pas encore perdu pour le Mozambique. Il devra battre la Guinée-Bissau lors de la dernière journée. La Zambie, vainqueur de la CAN en 2012, s'est également qualifiée pour la CAN au Maroc. La Zambie a battu la Côte d'Ivoire, tenante du titre et déjà qualifiée 1 à 0 grâce à un but de Kennedy Musonda (à la 43ème).

Le Zimbabwe qui a fait match nul face au Kenya a validé son billet pour le Maroc (1-1). Le Zimbabwe n’avait besoin que d’un nul pour assurer sa place aux côtés du Cameroun, autre qualifié du groupe J.

La sélection nationale des Comores affrontait la Gambie au Maroc. L'équipe devait l'emporter pour gagner leur place à la CAN 2025. Les Comores l'ont emporté 2-1.

Le Ghana, lui, manquera pour la première fois depuis 20 ans, le tournoi final de la CAN. Le Ghana devait battre l'Angola. Les Ghanéens avaient ouvert le score par Jordan Ayew pour être ensuite rejoints (1-1) par les Angolais;