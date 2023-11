Éliminatoires de la Coupe du monde 2026 : la zone Afrique en chiffres

Par TV5MONDE

Image JB Autissier / Panoramic

4 minutes de lecture

Les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 commencent dès cette semaine à travers l'Afrique. Réparties en neuf groupes, les équipes engagées vont vingt-trois mois durant se disputer les neuf tickets désormais alloués au continent pour cette première édition du Mondial au plateau élargi à 48 participants. Avant le coup d'envoi des rencontres, mercredi, retrouvez le mode d'emploi de ce marathon qualificatif à travers quelques chiffres clés.

2 - Comme le nombre de CAN qui se disputeront pendant ces éliminatoires de la Coupe du monde 2026, qui débutent cette semaine pour se terminer en octobre 2025.



Désormais dotée d'un minimum de neuf pays en phase finale, l'Afrique inaugure une nouvelle formule de qualification dans l'optique de cette première édition à 48 équipes, qui aura lieu aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Exit les éliminatoires en trois temps, avec tour préliminaire, phase de poules puis barrages, place à une longue phase de qualification unique, qui sera entrecoupée par deux phases finales de Coupe d'Afrique : l'édition 2023, du 13 janvier au 11 février... 2024 en Côte d'Ivoire, et celle de 2025, attribuée au Maroc et non encore programmée. Gare à l'embouteillage du calendrier avec la superposition des éliminatoires des deux compétitions. En attendant de savoir comment ces potentiels chevauchements seront traités, les listes des joueurs retenus pour les deux premières journées de celles du Mondial 2026 sont scrutées avec beaucoup d'attention à travers le continent : ce sont les dernières avant la phase finale en Côte d'Ivoire.



8 - Comme le record de participations d'une équipe africaine à la Coupe du monde, détenu par le Cameroun.



Depuis leur première présence en phase finale, lors de l'édition 1982 en Espagne, les Lions Indomptables ont été de la fête à sept reprises, avec des hauts, et en premier lieu une place de quart-finaliste au terme d'un parcours qui avait suscité une sympathie planétaire, mais aussi des bas. Quel que soit l'issue de cette longue phase qualificative, le pays de Roger Milla gardera son leadership continental : suivent à deux longueurs avec six participations un trio composé du Maroc, devenue l'an dernier au Qatar la première équipe africaine à atteindre les demi-finales du Mondial, du Nigeria et de la Tunisie. Avec quatre présences en Coupe du monde, le Ghana et l'Algérie sont plus loin encore, et devancent le Sénégal, l'Égypte, l'Afrique du Sud et la Côte d'Ivoire (3 participations). Enfin, la RD Congo (en tant que Zaïre), l'Angola et le Togo n'ont disputé qu'une Coupe du monde.



9 - Comme le nombre de qualifiés qu'est assurée d'avoir l'Afrique.



Chaque vainqueur de poule décrochera son billet pour le Mondial 2026.



... ou 10 - Comme le nombre maximum de pays que le continent pourrait envoyer aux États-Unis, au Canada et au Mexique.



Une fois les dix journées de la phase de poules jouées, la phase éliminatoire ne sera pas tout à fait terminée : les quatre meilleurs deuxièmes des neuf groupes participeront en novembre 2025 à un barrage continental. En sortira un vainqueur. Celui-ci participera à un deuxième et dernier barrage, mondial celui-là, auquel prendront part six équipes issues d'autres Confédérations (toutes sauf la zone UEFA), au mois de mars 2026. Les deux premières de ces six équipes se qualifieront pour la Coupe du monde et complèteront le plateau de 48 équipes. Si l'équipe africaine était dans le lot, le contingent se trouverait doublé par rapport aux cinq qualifiés des éditions à 32 équipes.



53 - Comme le nombre de pays sur la ligne de départ.



Avec 54 pays versés dans les différents chapeaux au moment du tirage au sort, la Confédération africaine de football avait vu grand. Trop pour l'Érythrée ! Tout sauf une surprise : le dernier match de cette équipe de la zone CECAFA (Afrique de l'Est) remontait à un amical contre le Soudan (0-1), le 25 janvier 2020, à tel point que la FIFA avait sorti cette sélection fantôme de son classement mondial. La Fédération érythréenne avait néanmoins inscrit son équipe au tirage au sort. Un coup de bluff, pratique pour la CAF, qui arrivait ainsi à un multiple de six... « Suite au retrait de l'Érythrée, le groupe E des éliminatoires de la CAF sera disputé par les cinq équipes restantes à savoir le Maroc, la Zambie, le Congo, la Tanzanie et le Niger. Tous les matches de l'Érythrée sont désormais annulés. Le reste du calendrier des matches du groupe E reste inchangé », lit-on dans un communiqué conjoint de la CAF et de la FIFA. Et c'est ainsi que le calendrier des pays de la poule en question se trouve singulièrement allégé.



La composition des neuf groupes : 53 équipes pour 9 (ou 10) places



Groupe A : Égypte, Burkina Faso, Guinée-Bissau, Sierra Leone, Éthiopie, Djibouti.



Groupe B : Sénégal, RD Congo, Mauritanie, Togo, Soudan, Soudan du Sud.



Groupe C : Nigeria, Afrique du Sud, Bénin, Zimbabwe, Rwanda, Lesotho.



Groupe D : Cameroun, Cap-Vert, Angola, Libye, Eswatini, Maurice.



Groupe E : Maroc, Zambie, Congo, Tanzanie, Niger / Forfait : Érythrée.



Groupe F : Côte d'Ivoire, Gabon, Kenya, Gambie, Burundi, Seychelles.



Groupe G : Algérie, Guinée, Ouganda, Mozambique, Botswana, Somalie.



Groupe H : Tunisie, Guinée équatoriale, Namibie, Malawi, Liberia, Sao Tomé-et-Principe.



Groupe I : Mali, Ghana, Madagascar, Centrafrique, Comores, Tchad.