Éliminatoires de la Coupe du monde 2026 : les premières tendances

Par TV5MONDE

Image Imago / Panoramic

6 minutes de lecture

Les deux premières journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026 se sont disputées ces derniers jours sur les pelouses d'Afrique. S'il est encore trop tôt pour désigner avec certitude des favoris pour les neuf tickets qualificatifs désormais attribués au continent, certaines tendances, positives comme négatives, commencent à se dégager, à moins de deux mois de la CAN en Côte d'Ivoire.

Le Nord ne lâche rien



Lors de la Coupe du monde 2022, les pays du nord de l'Afrique s'étaient adjugés deux des cinq tickets réservés au continent. La Tunisie avait été éliminée au premier tour, non sans remporter une victoire de prestige contre le futur finaliste français, tandis que le Maroc avait créé la sensation du tournoi, en devenant la première équipe africaine à en atteindre les demi-finales. Qu'en sera-t-il lors de l'édition 2026, première du genre à rassembler 48 participants dont neuf (voire dix) africains ? On ne le saura que bien plus tard dans cette phase éliminatoire, mais les représentants de cette sous-région ont réussi un quasi sans-faute à l'occasion de ces deux premières journées. Si la Libye, jamais qualifiée pour une phase finale de Coupe du monde, a lâché des points, les autres équipes ont fait le plein, en évitant toute mauvaise surprise contre des adversaires modestes : l'Égypte a déroulé contre Djibouti puis assuré face à la Sierra Leone, l'Algérie a battu la Somalie au petit trot avant d'aller s'imposer au Mozambique, et la Tunisie a fait de même contre Sao Tomé et Principe puis au Malawi. Un 6 sur 6 d'autant plus bénéfique que la Guinée, adversaire a priori le plus dangereux des Fennecs s'est inclinée au Botswana (1-0). Forcé à l'inactivité lors de la première journée suite au forfait de l'Érythrée, le Maroc a complété ce beau tir groupé en allant gagner en Tanzanie. Comme les autres équipes maghrébines, les Lions de l'Atlas se sont déjà emparé des commandes de leur groupe, alors même qu'ils n'ont joué qu'un match. De bon augure pour la suite... et pour la CAN.



La Côte d'Ivoire envoie des messages



La CAN, voilà bien un objectif qui était dans toutes les têtes des Ivoiriens, à moins de deux mois de l'édition 2023 que le pays organisera à compter du 13 janvier 2024. Pour les Éléphants, il s'agissait, outre de faire le plein de points, d'envoyer des messages à l'Afrique entière. Les deux missions ont été accomplies. Les hommes de Jean-Louis Gasset ont commencé sur la pelouse (délicate) du stade Alassane-Ouattara d'Ebimpé par un feu d'artifice offensif contre les pauvres Seychelles (9-0) avant de bien négocier leur déplacement sur le terrain de la Gambie (0-2), qui recevait pour l'occasion à Dar es Salam. Ces deux rendez-vous ont permis de faire des ajustements et des essais. Après avoir aligné un 3-5-2 à Abidjan, le technicien français est repassé à son habituel 4-3-3 face aux Scorpions, trois jours plus tard. Revenu en sélection à l'approche de la CAN, Seko Fofana a retrouvé de bonnes sensations, concluant en Tanzanie la prestation collective de qualité par un missile dont il a le secret. Auteur de deux buts en deux matchs, l'ancien Lensois est l'une des grandes satisfactions de ce rassemblement, au même titre que Karim Konaté, qui a ouvert son compteur sous le maillot national. La Côte d'Ivoire partage la première place de ce groupe avec le Gabon qui a également gagné ses deux rencontres.



Le Gabon et les Comores, de nouveaux cycles bien lancés



Nombre de pays ont fait le pari de changer de sélectionneur après un échec dans les éliminatoires de la prochaine CAN. Actionner un tel levier est un réflexe courant au sein des Fédérations, mais ne constitue pas une garantie de succès. La thérapie semble pourtant fonctionner ça et là. Au Gabon, le choix de remplacer le Français Patrice Neveu par le local Thierry Mouyouma s'avère pour l'heure payant. Le nouveau coach a commencé ce rassemblement par poser un acte d'autorité en écartant deux joueurs chevronnés (Didier Ndong et Aaron Boupendza), coupables de ne pas avoir rejoint l'équipe en temps et en heure. Sans ces cadres, les Panthères ont commencé par renverser le Kenya (2-1) à Franceville, avant d'aller gagner contre le Burundi en Tanzanie sur le même score. Avec de la discipline mais aussi un football de qualité, les coéquipiers de Denis Bouanga toisent fièrement le favori ivoirien à la première place du groupe F. Quant aux Comores, le nouveau sélectionneur Stefano Cusin a commencé son mandat par un carton plein à domicile, face à la Centrafrique (4-2) puis au Ghana (1-0). Il fallait visiblement davantage que des flottements en coulisses, un boycott de certains cadres en octobre et un staff toujours pas entièrement constitué, pour empêcher le technicien italien de conduire sa nouvelle équipe vers ce probant démarrage.



Le Nigeria et le Ghana, ténors en perdition



Si les pays précédemment évoqués ont fait carton plein, d'autres ne peuvent en dire autant. Le Mali, accroché par la Centrafrique (1-1), le Sénégal, bousculé au Togo (0-0) et le Cameroun, accroché en Libye (1-1), ont connu un premier accroc. Mais au moins ces têtes de série ont-elles su éviter le pire en prenant un point. Ce n'est pas le cas du Ghana, mondialiste sortant, battu à la régulière par les Comores (1-0) après avoir eu toutes les peines du monde à disposer de Madagascar sur le même score. Alors qu'ils avaient laissé entrevoir d'intéressantes possibilités au Qatar sous la direction d'Otto Addo, les Black Stars sont retombés dans le marasme sous la houlette de Chris Hughton, ce qui n'est pas de bon augure avant une CAN qui les mettra aux prises, avec l'Égypte, le Cap-Vert et le Mozambique. Et que dire du Nigeria ? 40e au dernier classement mondial FIFA en date, les Super Eagles ont bien mal débuté ces éliminatoires, avec deux matchs nuls contre le Lesotho (1-1) puis le Zimbabwe (1-1). Menés à chaque fois au score, les coéquipiers d'Alex Iwobi ont eu à deux reprises le mérite d'égaliser, mais que ce fut laborieux. S'ils comptent une palanquée d'attaquants de talent, les hommes de José Peseiro ont étalé leurs manques dans les autres lignes. Sur la sellette, le technicien portugais sauvera-t-il sa tête d'ici à la CAN ? Un représentant de la Fédération a avoué que seul le manque de moyens de l'instance freinait le mouvement. Seule chance dans le malheur des Super Eagles : l'Afrique du Sud a raté une balle de break en s'inclinant au Rwanda (2-0), et loupe l'occasion de s'échapper en tête du groupe C.



Plus de petites équipes, vraiment ?



Cette phrase a été tellement mise à toutes les sauces que c'en est devenu un poncif : « Il n'y a plus de petites équipes. » Mais est-ce vraiment le cas en Afrique ? L'examen des résultats de ces deux premières journées conduit à répondre par la négative. Si certains petits poucets du chapeau 6 ont déjà obtenu des résultats (le Lesotho, le Soudan du Sud ou l'île Maurice sont dans ce cas), trois des 53 pays en lice (54 moins l'Erythrée, forfait et même pas classée par la FIFA), paraissent promis à collectionner les cartons : la Somalie (196e de ce « ranking » mondial), les Seychelles (195e) et Djibouti (189e). Intégrés aux éliminatoires afin d'arriver ainsi à des poules de six, ces équipes sont supposées progresser au contact de formations bien plus fortes et structurées qu'elles. Elles risquent surtout de distribuer, impuissantes, les points à leurs adversaires et d'alourdir un calendrier déjà passablement encombré avec les éliminatoires de la CAN 2025.