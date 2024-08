Emmanuel Eseme : « Ce qui me manque, c'est l'expérience de ce genre de course »

Le Camerounais Emmanuel Eseme a réussi de bons Jeux olympiques sur 100 mètres avec un chrono de 9’98 réalisé en séries, et une quatrième place en demi-finale. Mais vu le niveau des autres sprinters, la marche est encore trop haute pour atteindre la finale olympique. Déçu, il revient sur sa course, qu’il n’a pas vécu à 100%, trop perturbé par la pression.

TV5MONDE : On vous sent touché forcément. Pourtant, vous venez de réaliser une belle course (4ème de sa demi-finale en 10’00 - ndlr). Qu'est-ce que vous ressentez ?

Emmanuel Eseme : Oui, c’est dur. Je n’ai pas pu faire la finale. J’étais venu ici pour au moins sortir un bon temps et être finaliste des Jeux olympiques, ce qui n'a pas été réalisé. Donc je ne peux pas dire que j'ai bien réussi la course. J’étais complètement perdu. Il a fallu que je force pour pouvoir être dans les premiers, mais dans les deux premiers (places qualificatives pour la finale – ndlr), je n'ai pas pu le faire.

TV5MONDE : Vous dites complètement perdu… Ça veut dire qu’une demi-finale olympique est différente dans la préparation mentale, dans la structure de la course ?

E.E. : Oui, je pense, c'est complètement différent. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais je n’ai pas pu exécuter ma poussée du départ comme je le voulais. Les autres sont partis dès le départ, donc j'essayais juste de me rattraper pendant toute la course et puis ça a donné ce résultat. Ce qui manque, c'est l'expérience de ce genre de course. C’est peut-être ce qui a joué parce que cela fait seulement deux ans que je suis à un haut niveau. Donc… je ne vais pas me tuer, je ne vais pas trop me taper dessus (sic), je vais continuer à travailler dur parce que je sais que mon temps va venir. Je suis sur le bon chemin.

TV5MONDE : Vous avez représenté le Cameroun. Cela vous a rendu fier aussi d'entrer sur le stade olympique pour une demi-finale ?

E.E. : Oui bien sûr ! J'aurais bien voulu donner du plaisir aux Camerounais qui étaient là pour me supporter, mais malheureusement je n’ai pas pu. Donc je prends ce qu’on me donne et je vais continuer à m'entraîner.