Entre Djokovic et Alcaraz, une rivalité déjà marquante

Le Serbe Novak Djokovic et l'Espagnol Carlos Alcaraz en fond, avant la finale de Wimbledon le 14 juillet dernier

Le Serbe Novak Djokovic (37 ans, 2e mondial) et l'Espagnol Carlos Alcaraz (21 ans, 3e mondial), opposés dimanche à Roland-Garros en finale du tournoi olympique, se sont déjà affrontés six fois depuis deux ans lors de matches souvent marquants.

Tour d'horizon de ces duels (3-3), dont l'un, en finale de Wimbledon l'an passé, est resté dans les annales du tennis.

Madrid 2022 - demi-finale: Alcaraz franchit un cap

Deux jours après avoir fêté ses 19 ans, Alcaraz renverse le numéro un mondial 6-7 (5/7), 7-5, 7-6 (7/5), dans un match marathon et spectaculaire de 3h35, pour se hisser en finale du Masters 1000 de Madrid, sur terre battue.

"Je me sens prêt à rivaliser avec eux (Djokovic et Rafael Nadal) dans tous les tournois, sur toutes les surfaces", assume le jeune Espagnol. "En Grand Chelem, avec les matches en cinq sets, c'est totalement différent, mais je crois que je suis prêt", ajoute le jeune Murcien. Quatre mois plus tard, il remporte son premier tournoi majeur, l'US Open, et terminera la saison au sommet du classement mondial.

Roland-Garros 2023 - demi-finale: les crampes d'Alcaraz

Le protégé de Juan-Carlos Ferrero n'est pas encore tout à fait "prêt" physiquement en Grand Chelem. Perclus de crampes après plus de deux heures et quart d'un match d'une rare intensité, il lâche prise à partir du troisième set et s'incline 6-3, 5-7, 6-1, 6-1 aux portes de la finale de Roland-Garros.

"On était tous les deux physiquement dans le dur à la fin du deuxième set", commente Djokovic à l'issue de leur seule confrontation en date sur la terre battue parisienne. "Il est jeune et a beaucoup de temps devant lui. Il gagnera ce tournoi de multiples fois".

Wimbledon 2023 - finale: Djokovic déchu

Le Serbe Novak Djokovic, défait en 2023 à Wimbledon par Carlos Alcaraz, après la finale AFP/Archives

Les deux hommes s'affrontent à nouveau en Grand Chelem le mois suivant. Alcaraz n'est cette fois pas trahi par son physique malgré un combat de 4h42 en cinq sets 1-6, 7-6 (8/6), 6-1, 3-6, 6-4.

Il met un terme à une série de 34 victoires de Djokovic sur le gazon de Wimbledon et le prive du record absolu de titres du Grand Chelem.

"C'est un rêve qui se réalise", savoure le natif d'El Palmar. "Je ne m'attendais pas à en arriver là aussi vite dans ma carrière".

"Ce n'est pas facile à avaler quand on est si proche du but, mais j'ai perdu contre plus fort", reconnaît son adversaire.

Cincinnati 2023 - finale: revanche de Djokovic

Novak Djokovic, vainqueur du Masters 1000 de Cincinnati en août 2023 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

Le Serbe prend sa revanche en finale du Masters 1000 de Cincinnati (dur) après avoir eu besoin de cinq balles de match et de 3h49 de jeu pour s'imposer dans une empoignade à couper le souffle 5-7, 7-6 (9/7), 7-6 (7/4).

"C'était le match le plus difficile et le plus excitant auquel j'ai jamais participé", commente Djokovic, qui en a pourtant vu d'autres. "Carlos est un joueur extraordinaire, j'ai beaucoup de respect pour lui".

Masters 2023 - demi-finale: Alcaraz dépassé

Pour une fois, le choc entre "Nole", numéro un mondial de l'époque, et son dauphin au classement ATP ne tient pas ses promesses.

L'aîné s'impose en deux sets 6-3, 6-2 en demi-finale du Masters à Turin (dur), sans avoir à hausser particulièrement son niveau de jeu face à un Alcaraz dépassé physiquement et multipliant les fautes directes.

Wimbledon 2024 - finale: Djokovic sans solution

Carlos Alcaraz célèbre sa victoire à Wimbledon le 14 juillet dernier AFP/Archives

Pour la deuxième année consécutive, l'Espagnol domine le recordman du nombre de titres en Grand Chelem (24) dans son jardin anglais de Wimbledon, en moins de deux heures et demie 6-2, 6-2, 7-6 (7/4).

"Je lui étais inférieur, c'est tout. Il a joué chaque coup mieux que moi. Je ne pense pas que j'aurais pu faire quoi que ce soit de beaucoup mieux", concède le Serbe de 37 ans, opéré du genou droit le mois précédent et pas certain de pouvoir jouer quatre jours avant le début du tournoi.