Entre le Gabon et Aubameyang, une histoire en pointillés

Marquée depuis ses débuts par des hauts et des bas, des éclipses et des bouderies, des faux départs et des vrais retours, la longue relation entre Pierre-Emerick Aubameyang et l'équipe nationale du Gabon continue de faire souffler le chaud et le froid dans le cœur des supporters des Panthères. Et de ce point de vue, le début du mandat du sélectionneur Thierry Mouyouma ne fait pas exception.

Par TV5MONDE

