Entrée réussie pour Marchand, le cauchemar continue pour Thibus

Au lendemain d'une première médaille aux JO, l'escrime française a vu l'une de ses meilleures tireuses, Ysaora Thibus, chuter d'entrée, à l'inverse du nageur vedette Léon Marchand, qui a idéalement lancé son défi dimanche en se qualifiant pour la finale du 400 m 4 nages avec le meilleur temps.

. Marchand réussit ses débuts

Immense espoir de médailles, Léon Marchand, 22 ans, a découvert les JO en réalisant le meilleur chrono des séries du 400 m quatre nages (4 min 08 sec 30), dans une ambiance surchauffée à La Défense Arena.

"C'est difficile à décrire, c'était un truc de fou (...). Je m'y attendais, mais de le vivre vraiment, pfff, c'est quelque chose. C'est comme un stade de foot en fait", a raconté, éberlué, le surdoué des bassins.

Le protégé de Bob Bowman, ancien entraîneur de l'icône Michael Phelps, disputera sa finale dès le début de la session nocturne, à 20h30, sur une distance dont il avait pris la 6e place en 2021 à Tokyo.

Le double champion du monde et recordman du monde de la distance pourrait s'engager dans trois autres courses individuelles pour autant de chances de médailles.

. La désillusion pour Thibus

L'escrimeuse française Ysaora Thibus après sa défaite au fleuret individuel des JO, le 28 juillet 2024 à Paris AFP

Ysaora Thibus, qui vit une année tempétueuse, n'imitera pas Auriane Mallo-Breton, montée sur la deuxième marche du podium à l'épée samedi. A 32 ans, la fleurettiste guadeloupéenne espérait enfin décrocher au Grand Palais sa première médaille olympique individuelle mais elle a chuté d'entrée devant la N.5 mondiale, la Polonaise Julia Walczyk-Klimaszyk (15-12).

Le tirage n'avait pas été clément pour la championne du monde 2022 qui va de galère en galère cette saison entre une blessure à un genou et une procédure antidopage qui s'étire.

Fichier vidéo Point positif néanmoins: sa performance est encourageante pour l'épreuve par équipe de jeudi avec les Bleues, vice-championnes sortantes.

. La reine Biles en action

L'Américaine Simone Biles a retrouvé en matinée l'arène olympique avec une flopée de médailles dans son viseur.

A 27 ans, riche de quatre titres olympiques et de cinq figures acrobatiques qui portent son nom, la reine a impressionné sur la poutre pour son grand retour aux Jeux, qu'elle avait quittés de façon prématurée à Tokyo.

La gymnaste américaine Simone Biles lors de l'épreuve individuelle des JO, le 28 juillet 2024 à Bercy AFP

Elle a livré dimanche matin une performance très solide, sous les vives acclamations du public, dont celles des stars américaines Tom Cruise, Jessica Chastain et Ariana Grande.

A son entrée, le public s'est levé pour l'accueillir et Biles a remercié les spectateurs en leur envoyant des baisers de la main, dans un large sourire.

. Ferrand-Prévot enfin médaillée?

Quintuple championne du monde de VTT cross-country, un record, Pauline Ferrand-Prévot n'est encore jamais montée sur le podium olympique. La quatrième participation sera-t-elle la bonne?

La Française de 32 ans, en dépit de ses désillusions olympiques (26e en 2012, abandon en 2016, 10e en 2021), reste la favorite.

. Les Bleues du foot veulent leur revanche

Des joueuses de l'équipe de France féminine de football célèbrent un but contre la Colombie lors du tournoi olympique, le 25 juillet 2024 à Lyon AFP/Archives

Après avoir perdu deux fois lors des JO contre le Canada, en 2012 pour la médaille de bronze et en 2016 en quart de finale, les Bleues du foot veulent leur revanche, dimanche.

Championnes olympiques en titre, les Canadiennes sont cette fois en bien mauvaise posture, la Fifa ayant annoncé samedi leur avoir retiré six points à la suite de l'affaire d'espionnage par drone de l'équipe de la Nouvelle-Zélande.

. Embiid contre Jokic

Choc de géants NBA au premier tour du tournoi olympique de basket: les Serbes défient à 17h15, à Lille, la "Team USA" dans un match où le duel entre Nikola Jokic et Joel Embiid sera scruté.

Le pivot serbe Nikola Jokic entre l'ailier Jayson Tatum (gauche) et l'intérieur Joel Embiid (droite) de l'équipe américaine, le 17 juillet 2024 à l'Etihad Arena d'Abu Dhabi, aux Emirats arabes unis AFP/Archives

Jokic (29 ans, 2,11 m) et Embiid (30 ans, 2,13 m) ont remporté les quatre derniers titres de meilleurs joueurs de la saison régulière (MVP) de NBA: trois pour le Serbe (2021, 2022, 2024) et un pour le Camerounais, qui possède aussi les nationalités américaine et française (2023).

. Amélioration sur le rail...

Deux jours après une série d'actes de sabotage qui font l'objet d'une enquête judiciaire, les travaux de réparation des lignes à grande vitesse sont "totalement terminés", a annoncé la SNCF, qui promet qu'il n'y aura "plus aucune perturbation" pour les voyageurs "dès lundi matin". En attendant, la situation sur l'axe Atlantique (ouest) est décrite dimanche comme "quasi normale" et "3 TGV sur 4" circulent sur l'axe Nord.

. ...et dans le ciel

Le soleil apparaît sous le pont Alexandre III au-dessus de la Seine, le 20 août 2023 à Paris AFP/Archives

Après le déluge qui s'est abattu vendredi soir sur la cérémonie d'ouverture, et les averses qui ont conduit notamment samedi au report de l'épreuve masculine de skateboard street, le beau temps est enfin revenu dimanche sur Paris-2024. Les pluies tombées ont néanmoins contraint les organisateurs à annuler l'entraînement de triathlon prévu en matinée dans la Seine, car "les niveaux d'eau ne présentent pas les garanties suffisantes".