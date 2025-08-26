Equipe de France: cap sur le Mondial, Rabiot au centre de l'attention

Le milieu de terrain international français de Marseille Adrien Rabiot avant le match de Ligue 1 contre le Paris SG le 27 octobre 2024 à Marseille

Didier Deschamps annonce mercredi la liste des joueurs pour le début de la campagne qualificative de l'équipe de France pour le Mondial-2026, avec un oeil attentif sur la situation d'Adrien Rabiot, pilier des Bleus poussé vers la sortie par l'OM.

La tempête qui s'est abattue sur Marseille n'a pas dû laisser indifférent le sélectionneur qui a vu l'un des hommes de base de son milieu de terrain mis à l'écart après une violente altercation avec un coéquipier, le 15 août à l'issue d'une défaite à Rennes en Ligue 1 (1-0).

Adrien Rabiot (30 ans, 53 sélections, 6 buts) ne s'entraîne plus avec le groupe de Roberto De Zerbi et cherche désormais une nouvelle destination, à moins d'un incroyable retournement de tendance.

Au moment de se lancer à l'assaut d'une septième et dernière phase finale avec deux matches contre l'Ukraine (5 septembre à Wroclaw, en Pologne) et l'Islande (9 septembre au Parc des Princes), Didier Deschamps aurait bien aimé s'éviter un tel psychodrame, même s'il est peu probable qu'il se passe de l'un de ses principaux cadres pour une échéance aussi cruciale.

Rabiot a beau être dans un état physique et psychologique incertain, il a pris part à toute la préparation de l'OM et a disputé l'intégralité de la rencontre au Roazhon Park. Il est surtout un élément indispensable du onze français.

Après avoir profité la saison dernière de la Ligue des nations, conclue à la troisième place, pour "oxygéner" son équipe en testant de nombreux jeunes, le sélectionneur devrait logiquement laisser de côté les essais à tout-va pour revenir aux fondamentaux dans la quête d'un billet pour la Coupe du monde organisée l'an prochain aux États-Unis, au Mexique et au Canada.

L'ancien titi parisien, adoubé par le public du Vélodrome, a donc de très bonnes chances d'être de la partie avec les Bleus en attendant de trouver un point de chute en club.

En l'absence d'Eduardo Camavinga, blessé, il faudra également guetter dans l'entre-jeu le sort réservé à Ngolo Kanté, non retenu pour le "Final Four" de la Ligue des nations en juin. A 34 ans, le champion du monde 2018 (64 sélections, 2 buts) a de la concurrence dans son secteur où de nouveaux visages se sont affirmés (Manu Koné, Matteo Guendouzi).

Ekitike postule

Corentin Tolisso (31 ans, 28 sélections), autre vieille gloire de la campagne de 2018 en Russie et en net regain de forme avec Lyon, est aussi un candidat pour retrouver l'équipe de France dont il n'a plus porté le maillot depuis le 23 juin 2021, tout comme Képhren Thuram (Juventus Turin) ou Youssouf Fofana (AC Milan). Warren Zaïre-Emery, remplaçant au PSG, est en revanche en danger.

L'autre interrogation concerne l'attaque où le nom de Hugo Ekitike revient de plus en plus. L'international Espoirs (23 ans) réussit des débuts de rêve avec Liverpool (deux buts en deux journées de Premier League) et possède en outre un profil de N.9 dont ne dispose plus Deschamps avec la retraite internationale d'Olivier Giroud. Si l'ex-joueur du PSG, qui a flambé à Francfort en 2024-2025 (22 buts toutes compétitions confondues) avant d'être acheté 95 millions d'euros par les Reds, était appelé, Randal Kolo Muani ou Bradley Barcola pourraient être menacés.

De retour de prêt de la Juventus Turin, RKM (26 ans, 31 sélections, 9 buts) attend que le PSG parvienne à un accord avec le club italien pour poursuivre son aventure en Serie A et n'a pas encore joué cette saison. Quant à Barcola (22 ans, 14 sélections, 2 buts), qui a au contraire commencé les trois matches du PSG, il pourrait payer son faible rendement actuel et l'émergence de Rayan Cherki, buteur et passeur dès sa première apparition en bleu en demi-finales de la Ligue des nations face à l'Espagne (défaite 5-4).

Le reste du secteur offensif, foisonnant, semble bien dessiné (Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Marcus Thuram, Michael Olise, Désiré Doué).

En défense, Deschamps va récupérer trois de ses quatre titulaires forfaits en juin (Dayot Upamecano, William Saliba, Jules Koundé), alors que la stabilité devrait prévaloir chez les gardiens (Mike Maignan, Lucas Chevalier, Brice Samba).