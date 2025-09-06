Equipe de France: Dembélé et Doué touchés, gros coups durs pour le PSG

Le
06 Sep. 2025 à 17h47 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Par Keyvan NARAGHI
© 2025 AFP
L'attaquant français Ousmane Dembélé blessé lors du match de qualifications à la Coupe du monde 2026 contre l'Ukraine, le 5 septembre 2025 à Wroclaw (Pologne).

AFP
FRANCK FIFE
Les sorties sur blessure d'Ousmane Dembélé et de Désiré Doué ont été les deux fausses notes d'une soirée parfaite pour l'équipe de France face à l'Ukraine (2-0), vendredi à Wroclaw (Pologne), et constituent d'énormes coups durs pour le PSG avant de grosses échéances.

Le déplacement des Bleus aura coûté très cher aux deux Parisiens qui n'auront fait que passer sur la pelouse de la Tarczynski Arena avant de quitter prématurément leurs coéquipiers. Le diagnostic a de quoi faire frémir l'entraîneur Luis Enrique puisque selon une source proche du joueur, Dembélé (28 ans, 57 sélections, 7 buts), qui n'a joué que 35 minutes et souffre d'une déchirure aux ischio-jambiers de la cuisse droite, sera indisponible de "six à huit semaines".

Doué (20 ans, 4 sélections), remplacé à la pause en raison d'un coup au mollet droit, pourrait de son côté être absent de trois à quatre semaines, selon plusieurs médias.

Si le sélectionneur Didier Deschamps, qui a décidé de convoquer en renfort Kingsley Coman (29 ans, 58 sélections, 8 buts), pourra sans difficultés se passer de leurs services pour le prochain match des qualifications du Mondial-2026 face à l'Islande, mardi au Parc des Princes, le staff du PSG peut être préoccupé puisqu'il va aborder les premiers grands rendez-vous de la saison sans deux de ses principaux atouts offensifs.

Le calendrier des champions d'Europe va en effet s'emballer dans les prochains jours avec le redémarrage de la Ligue des champions, le 17 septembre avec la réception de l'Atalanta Bergame, suivi le 1er octobre par un déplacement très attendu sur la pelouse du FC Barcelone. Entre-temps, Paris se frottera en Ligue 1 à son vieux rival national lors du "clasico" à Marseille, le 21 septembre.

Frictions entre les Bleus et le PSG?

AFP
FRANCK FIFE

Ces deux pépins physiques surviennent donc au plus mauvais moment pour les tenants de la C1. Le constat est surtout inquiétant pour Dembélé, déjà arrivé diminué au rassemblement de l'équipe de France après avoir été blessé à la cuisse gauche, samedi à Toulouse en L1. Le grand favori pour le Ballon d'Or s'était montré rassurant dès le coup de sifflet final mais avait tout de même passé une bonne partie de la semaine à s'entraîner à part au Centre national du football à Clairefontaine (Yvelines).

Deschamps a-t-il donc pris un risque en le faisant entrer après la mi-temps face aux Ukrainiens?

"Il était dans de bonnes dispositions. Malheureusement c'est arrivé à lui mais il n'y avait pas la moindre appréhension à le faire jouer. J'ai fait par rapport à ce qu'il pensait et d'un point de vue médical, il n'y avait pas de problème", a réagi le sélectionneur en conférence de presse après la rencontre, précisant que Dembélé n'avait "pas ressenti de truc violent".

Il n'empêche, cet épisode pourrait crisper les relations entre l'encadrement des Bleus et celui du PSG. D'autant qu'il existe un précédent fâcheux sous le maillot de l'équipe de France qui remonte au 5 juin à Stuttgart en demi-finales de la Ligue des nations contre l'Espagne (5-4). Epargné par les ennuis durant quasiment toute la saison dernière, chose rare pour lui, le N.7 avait été victime d'une lésion au quadriceps de la cuisse gauche, ce qui l'avait obligé à manquer le premier tour du Mondial des clubs avant de revenir à la compétition à partir des 8e de finale.

AFP
FRANCK FIFE

Après un exercice à rallonge (53 matches disputés avec le PSG), la gestion de ce joueur au physique fragile sera forcément un enjeu important au cours d'une saison 2025-2026 qui s'annonce encore plus interminable que la précédente avec en point d'orgue la Coupe du monde aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada censée prendre fin le 19 juillet prochain.

Sport
POLOGNE

