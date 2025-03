Equipe de France: Doué déjà mûr

Désiré Doué déboule, il a devancé toutes les autres promesses de la formation française, Maghnès Akliouche ou Rayan Cherki pour goûter le premier à l'équipe de France, et pourrait étrenner son premier maillot Bleu chez les A contre la Croatie.

"Aujourd'hui j'ai validé une très grande étape dans ma jeune carrière. Je suis très content et je reste ambitieux, mais il y a beaucoup de travail à faire", pose l'attaquant du Paris Saint-Germain, 19 ans seulement.

Assez à l'aise pour son premier grand oral devant la presse à Clairefontaine, avant le quart de finale aller de Ligue des nations, jeudi à Split, l'ancien Espoir ressent "beaucoup de fierté, de bonheur" à l'idée de "venir au château pour les A".

Il sourit même aux questions sur son nom et son prénom si propices aux jeux de mots.

"C'est une blague qu'on me fait beaucoup", dit-il sourire en coin, et le sélectionneur Didier Deschamps "m'a dit que j'avais de belles initiales... J'ai un beau nom de famille, et j'essaye de l'honorer chaque jour. Je pense que je suis doué dans ma capacité à travailler tous les jours, parce que c'est le plus important".

"On a beau être doué, comme vous dites, ou avoir beaucoup de talent, le plus important, c'est la discipline, ce qu'on fait au quotidien et qui conduit au plus haut niveau", poursuit-il en répondant à un journaliste.

Désiré Doué (à gauche) en action sous les couleurs du Paris Saint-Germain lors du match de L1 surnommé le "Classique" contre Marseille au Parc des Princes le 16 mars 2025 à Paris AFP

"Enlevé le superflu"

Désiré Doué parle souvent de son "travail", qui lui a permis de conquérir sa place à Paris.

De plus en plus régulièrement titularisé par Luis Enrique au fil de la saison, il compte 39 matches, dont 24 dans le onze de départ, pour 7 buts marqués.

"Le PSG lui a permis de prendre de la confiance, de l'épaisseur, de gagner en efficacité dans son jeu, il a enlevé tout ce qui pouvait être superflu", a noté le sélectionneur des Espoirs Gérald Baticle.

Doué compte 11 sélections avec les Bleuets, en incluant ceux de l'équipe Olympique avec laquelle il a décroché la médaille d'argent.

"D'un potentiel de haut niveau, il fait désormais des performances de haut niveau", insiste Baticle qui l'a vu arriver chez les Espoirs quand il était adjoint de Thierry Henry.

Au PSG, Doué estime avoir notamment progressé "sur l'aspect défensif parce que c'était quelque chose qui manquait un petit peu à mon jeu. Je comprends mieux les choses aussi tactiquement. C'est très important de faire des efforts défensifs et d'aider l'équipe".

"A moi de m'adapter très vite"

Desiré Doué arrive au Centre National du Football à Clairefontaine-en-Yvelines le 17 mars 2025 près de Paris AFP

Il travaille aussi son point fort, le dribble. "J'essaie de dribbler à bon escient et surtout que ce soit efficace. C'est pour aller vers le but ou éliminer un joueur et après faire une passe. Je n'essaie pas de me donner en spectacle", développe-t-il.

Plus que les deux autres prodiges de l'excellence française Akliouche et Cherki, Désiré Doué a brillé en Ligue des champions, le juge suprême pour Didier Deschamps, et a fait preuve de cran pour transformer sans trembler un tir au but dans l'antre du FC Liverpool.

Le joueur qui aura 20 ans le 3 juin, au moment du Final Four de Ligue des nations que les Bleus veulent rejoindre, "arrive dans une équipe où il n'y a que des grands joueurs, à moi de m'adapter très vite".

Mais il ne craint pas la pression. "En club aussi on joue des matches importants, je suis prêt à relever le défi et je sais que les joueurs m'aideront cette semaine", assure-t-il.

"Peu importe le temps de jeu que j'aurai, je le prendrai, je le saisirai, et je serai là pour performer", promet Doué.

Et il jure qu'il ne va pas s'enflammer, aidé par son "éducation". "J'essaie de toujours relativiser et de garder les pieds sur terre. Mais je vous confie quelque chose, je suis en train de vivre mon rêve aujourd'hui".