Equipe de France: Ekitike remplace Cherki, inquiétude pour Saliba et Konaté

L'attaquant français Hugo Ekitike auteur du 2e but de Liverpool face à Newcastle le 25 août 2025 à St James' Park

Les pépins s'accumulent pour l'équipe de France avant le début des qualifications du Mondial-2026, le forfait de Rayan Cherki ayant profité à Hugo Ekitike alors que les défenseurs William Saliba et Ibrahima Konaté sont sortis sur blessure, lors du choc de Premier League entre Liverpool et Arsenal (1-0) dimanche.

Les Bleus commencent leur campagne en vue de la Coupe du monde organisée aux États-Unis, au Mexique et au Canada, vendredi contre l'Ukraine à Wroclaw (Pologne) et enchaîneront avec un match face à l'Islande, le 9 septembre au Parc des Princes.

Cherki, indisponible dimanche en Championnat d'Angleterre avec Manchester City, souffre d'une "déchirure du quadriceps gauche", a précisé la Fédération française de football. "Il est blessé pour deux mois plus ou moins", a déclaré de son côté l'entraîneur des Citizens Pep Guardiola, à l'issue de la défaite de son équipe à Brighton (2-1).

La blessure de l'ex-Lyonnais a permis la promotion d'Ekitike mais celle-ci n'est pas réellement une surprise. L'ancien Parisien, international Espoirs (23 ans), réussit des débuts de rêve avec Liverpool (deux buts en Premier League) après avoir été acheté cet été 95 millions d'euros à Francfort, où il avait flambé la saison dernière (22 buts toutes compétitions confondues).

L'attaquant né à Reims possède en outre un profil de N.9 dont ne dispose plus le sélectionneur Didier Deschamps, depuis la retraite internationale d'Olivier Giroud.

"Hugo, on le suivait quand il était à Francfort. Qu'il continue à avoir une bonne efficacité avec Liverpool. C'est très bien. Après il y a de la concurrence à ce poste. Je ne suis pas là pour les accumuler mais évidemment qu'il a le potentiel pour être en équipe de France", avait expliqué Didier Deschamps jeudi en divulguant sa liste de joueurs pour affronter l'Ukraine et l'Islande, dans laquelle ne figurait pas initialement Ekitike.

Coups durs

Le défenseur français de Liverpool, Ibrahima Konaté, blessé durant la rencontre avec Arsenal, le 31 août 2025 AFP

Mais le sélectionneur n'est peut-être pas au bout de ses peines avant de retrouver les Bleus lundi à Clairefontaine (Yvelines) puisque deux de ses cadres en défense, William Saliba (Arsenal) et Ibrahima Konaté (Liverpool), ont dû céder leur place sur blessure au cours de la rencontre entre les Gunners et les Reds à Anfield dimanche.

Saliba n'est même pas resté cinq minutes sur la pelouse. L'arrière central de 24 ans (28 sélections), déjà forfait en juin pour le "Final Four" de la Ligue des nations, a semblé diminué dans ses mouvements d'entrée et il a demandé à être remplacé après un contact avec Hugo Ekitike.

"Il s'est tordu la cheville pendant l'échauffement. Il est venu me voir et m'a dit qu'il pensait pouvoir jouer, mais après les deux premières actions, j'ai vu qu'il n'y arrivait pas et nous avons dû le remplacer", a dit l'entraîneur d'Arsenal Mikel Arteta à l'issue de la partie.

En seconde période, Konaté (26 ans, 23 sélections) a quitté ses coéquipiers en boitant, après s'être blessé à la jambe droite (79e).

Ces coups durs pour les Bleus s'ajoutent à l'incertitude concernant l'état d'Ousmane Dembélé (28 ans, 56 sélections, 7 buts). L'attaquant, grand favori pour l'obtention du Ballon d'Or, est sorti à la 70e minute en se tenant l'arrière de la cuisse gauche avec le PSG, samedi à Toulouse en Ligue 1.

Il s'était voulu toutefois rassurant après le match.

"J'ai ressenti une petite gêne sur la fin, juste avant de sortir. Je vais faire l'IRM. On va voir ce qu'il y a. Mais je ne pense pas que ce soit si grave que ça. Je pense que c'est de la précaution", a-t-il indiqué sur Ligue 1+.