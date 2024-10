Equipe de France: Konaté regagne du terrain

Doublé par William Saliba dans la hiérarchie, Ibrahima Konaté peut profiter des matches d'octobre pour remonter, en l'absence de Dayot Upamecano. Il a même porté brièvement le brassard, avant d'affronter la Belgique lundi à Bruxelles.

"Ibou" reprend son vol. Signe de son importance dans le groupe, il est devenu pour quelques minutes le 133e capitaine de l'histoire des Bleus en fin de match contre Israël (victoire 4-1), et il n'en est pas peu fier.

En quittant le terrain de Budapest, où reçoit Israël pendant la guerre au Proche-Orient, il a montré à son sélectionneur dans un grand sourire le bout de tissu sur son bras, qu'il venait de récupérer après la sortie d'Aurélien Tchouameni.

S'auto-définissant comme "un leader naturel", Konaté s'était lui-même placé sur la liste des potentiels intérimaires de Kylian Mbappé, capitaine ménagé en octobre, bien qu'il ait joué pour le Real Madrid après l'annonce de la liste.

Mais s'il reste une des voix fortes du groupe, le défenseur central avait perdu sa place de titulaire.

Programmé pour assurer la succession de Raphaël Varane, qu'il avait remplacé à la fin de la finale de la Coupe du monde 2022 perdue contre l'Argentine (3-3, 4 t.a.b. à 2), le joueur de Liverpool s'est progressivement fait doubler par celui d'Arsenal.

Saliba a joué tout l'Euro-2024 aux côtés d'"Upa", laissé en octobre à la disposition du Bayern Munich, et qui comme Mbappé a joué avec son club. Et même marqué contre Francfort (3-3).

"Une remise en question"

Le défenseur français Ibrahima Konaté donne une conférence de presse avant les matchs de Ligue des nations d'octobre, à Clairefontaine-en-Yvelines, le 8 octobre 2024 AFP

Konaté a rongé son frein en Allemagne, regardant du banc le duo Upamecano-Saliba s'installer.

A-t-il "loupé un tournant? Non, je ne dirais pas ça. Ne pas jouer durant l'Euro a été une remise en question, j'ai beaucoup appris, ce que je dois faire pour que ça ne se reproduise plus. Il y aura d'autres échéances", promet-il.

Au camp de base des Bleus à Paderborn, "je suis allé voir le coach et je lui ai dit qu'il pouvait compter sur moi", raconte Konaté, "que j'allais apporter mon soutien avant chaque match, donner le meilleur de ma personne. J'ai fait mon travail".

Chez les "Reds", il a aussi repris son ascension.

Konaté avait mal fini la saison dernière sous Jürgen Klopp, perdant sa place. Il a démarré le nouvelle sur le banc avec Arne Slot. Mais le Néerlandais l'a remis en selle dès la mi-temps du premier match de Premier League contre Ipswich, en sortant Jarell Quansah à la pause.

Depuis, il est redevenu un des hommes forts des Reds aux côtés de Virgil van Dijk.

Konaté "a tout les outils pour devenir un défenseur central de top niveau", assure l'ancien international anglais Micah Richards sur la BBC. "Il est très bon dans les airs, et sur coups de pieds arrêtés offensifs quand il a la liberté de monter, grâce à sa carrure".

Meilleur "sapeur"

Redevenu titulaire en Bleu aussi pour la défaite contre l'Italie (3-1) en septembre à Paris, en duo avec Saliba, il a retrouvé le banc pour la victoire contre la Belgique (2-0).

Contre Israël, il a connu sa 18e sélection (0 but) et disputé un match sérieux face à une équipe assez inoffensive, qui n'a marqué que sur un temps faible de... Saliba, peu aidé par Théo Hernandez.

L'ancien du Paris FC espère enchaîner contre les "Diables Rouges", où Didier Deschamps pourrait vouloir donner du temps de jeu à Wesley Fofana.

Konaté n'a pas participé à l'opposition de fin d'entraînement samedi à Clairefontaine, mais est parfaitement disponible pour cette 4e journée de Ligue des nations.

Il est aussi candidat au titre de meilleur "sapeur" des Bleus, dans une farouche concurrence avec notamment Jules Koundé ou Marcus Thuram.

Le défenseur de l'équipe de France de football Ibrahima Konaté arrive à Clairefontaine-en-Yvelines, le 7 octobre 2024 AFP

Le côté "fashion week", "Ibou" trouve ça "amusant. Jules, je lui ai toujours dit: +Je suis là pour te concurrencer et ça va être la guerre entre toi et moi !+ On sait pourquoi on vient, on est focalisés sur le football, mais lui et moi et tous les joueurs on aime énormément la mode, porter des pièces cools".

Sa cagoule fermée vert troll fluo du premier jour du rassemblement lui a permis de marquer des points, dans ce domaine-là aussi.