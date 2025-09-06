Equipe de France: la blessure de Dembélé jette un froid

L'attaquant français Ousmane Dembélé blessé lors du match de qualifications à la Coupe du monde 2026 contre l'Ukraine, le 5 septembre 2025 à Wroclaw (Pologne).

La sortie sur blessure d'Ousmane Dembélé a été la seule fausse note pour l'équipe de France au cours d'une soirée parfaite face à l'Ukraine (2-0), vendredi à Wroclaw (Pologne), et constitue un énorme coup dur pour le PSG avant de grosses échéances.

L'attaquant, entré en jeu après la pause, ne sera resté sur la pelouse de la Tarczynski Arena que 35 minutes avant de quitter ses coéquipiers la tête basse en se tenant l'arrière de la cuisse droite. Un mauvais scénario pour celui qui fait figure de grand favori pour le Ballon d'Or et devrait logiquement rater le prochain match des Bleus dans le groupe D des qualifications du Mondial-2026, mardi contre l'Islande au Parc des Princes.

Si Didier Deschamps n'aura pas trop de difficultés à aborder ce rendez-vous sans "Dembouz", le staff du PSG a de quoi être préoccupé et va désormais croiser les doigts pour ne pas voir son meilleur joueur indisponible pour une plus longue durée juste avant le redémarrage de la Ligue des champions, le 17 septembre avec la réception de l'Atalanta Bergame, suivi le 1er octobre par un déplacement très attendu sur la pelouse du FC Barcelone. Entre-temps, Paris se frottera en Ligue 1 à son vieux rival national lors du "clasico" à Marseille, le 21 septembre.

A l'heure où le calendrier s'emballe, le pépin physique de Dembélé survient au plus mauvais moment pour les champions d'Europe, d'autant que le joueur de 28 ans (57 sélections, 7 buts) était déjà arrivé diminué au rassemblement de l'équipe de France après avoir été blessé à la cuisse gauche, samedi à Toulouse en L1. Il s'était montré rassurant dès le coup de sifflet final mais avait tout de même passé une bonne partie de la semaine à s'entraîner à part au Centre national du football à Clairefontaine (Yvenlines).

Frictions entre les Bleus et le PSG?

Deschamps a-t-il donc pris un risque en le faisant entrer après la mi-temps face aux Ukrainiens?

"Il était dans de bonnes dispositions. Malheureusement c'est arrivé à lui mais il n'y avait pas la moindre appréhension à le faire jouer. J'ai fait par rapport à ce qu'il pensait et d'un point de vue médical, il n'y avait pas de problème", a réagi le sélectionneur en conférence de presse après la rencontre, précisant que Dembélé n'avait "pas ressenti de truc violent".

Il n'empêche, cet épisode pourrait crisper les relations entre l'encadrement des Bleus et celui du PSG. Il existe d'ailleurs un précédent fâcheux sous le maillot de l'équipe de France qui remonte au 5 juin à Stuttgart en demi-finales de la Ligue des nations contre l'Espagne (5-4). Epargné par les ennuis durant quasiment toute la saison dernière, chose rare pour lui, le N.7 avait été victime d'une lésion au quadriceps de la cuisse gauche, ce qui l'avait obligé à manquer le premier tour du Mondial des clubs avant de revenir à la compétition à partir des 8e de finale.

Après un exercice à rallonge (53 matches disputés avec le PSG), la gestion de ce joueur au physique fragile sera forcément un enjeu important au cours d'une saison 2025-2026 qui s'annonce encore plus interminable que la précédente avec en point d'orgue la Coupe du monde aux Etats-Unis, au Mexique et au Canada censée prendre fin le 19 juillet prochain.

Pour ne rien arranger, le tenant de la Ligue des champions doit aussi composer avec l'état de Désiré Doué, qui a pris un coup au mollet droit et a dû céder sa place au bout de 45 minutes à Dembélé. Deschamps a toutefois indiqué sur TF1 que cette blessure n'avait "rien de méchant".