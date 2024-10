Equipe de France: la première liste de l'ère post-Griezmann

Pour la première fois plus de dix ans, on est sûr de ne pas lire le nom du retraité des Bleus Antoine Griezmann dans la liste de l'équipe de France que Didier Deschamps dévoile jeudi pour les matches contre l'Israël et la Belgique.

Après l'énorme surprise de l'annonce que la légende "Grizi" raccrochait, sa succession commence dès jeudi au siège de la Fédération française de football (FFF), où le sélectionneur va donner son groupe pour les prochains matches de Ligue des nations, le 10 octobre à Budapest contre Israël et le 14 à Bruxelles face à la Belgique.

"Je suis convaincu que l'avenir est prometteur et j'ai hâte de voir la nouvelle génération briller", disait le "monument du football français" (dixit Deschamps) aux 137 sélections (44 buts) dans son message annonçant sa retraite.

"DD" a souvent dit que Griezmann était "indispensable, pas irremplaçable". "Grizou" est un exemplaire unique, il n'a pas d'équivalent, aucun autre joueur n'a son talent et son coffre pour jouer aux quatre coins du terrain, défendre, attaquer et changer de rôle comme il l'avait fait brillamment au Mondial-2022, dans un poste plus reculé qu'à l'accoutumée.

Mais dans la jeune génération évoquée par l'ex-vice-capitaine un joueur comme Michael Olise, par exemple, a une carte à jouer avec le départ de Griezmann, même s'il est plus un joueur de côté.

Mbappé rétabli

Le milieu international français du Bayern Munich Michael Olise lors d'un match de Ligue des champions contre le Dinamo Zagreb, le 17 septembre 2024 à Munich AFP/Archives

Malgré deux premières sélections un peu ternes en septembre, le joueur réussit un début de saison tonitruant au Bayern Munich, avec cinq buts et trois passes décisives, avant le match à Aston Villa mercredi soir.

Si le sélectionneur "prend acte" avec "beaucoup d'émotion" du retrait de celui qui fut longtemps son "chouchou", son pragmatisme le poussera à tester des solutions pour la succession de son N.7 en octobre et novembre. "On a ce qu'il faut dans l'effectif", disait déjà le technicien en mars quand le joueur de l'Atlético Madrid avait interrompu sur blessure son incroyable série de 84 matches consécutifs avec les Bleus.

Déjà privé de son vice-capitaine, le coach risquait de devoir également composer pour ce rassemblement sans son capitaine, mais Kylian Mbappé, blessé avec le Real Madrid, "s'est rétabli très rapidement", a expliqué son entraîneur Carlo Ancelotti. Il figurait dans le groupe pour affronter Lille, mercredi en Ligue des champions.

Par rapport à septembre, où plusieurs joueurs étaient blessés, Deschamps devrait récupérer Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni au milieu de terrain.

Rabiot a rejoué

Il devrait également rappeler un de ses cadres, Adrien Rabiot, qui a rejoué avec Marseille alors qu'il était sans club en septembre. Le "Duc" fait partie des joueurs amenés à combler le vide laissé par Griezmann, pas poste pour poste mais dans le leadership.

Adrien Rabiot (G) sous le maillot de l'OM, le 29 septembre 2024 lors d'un match de Ligue 1 à Strasbourg AFP

Comme il l'avait annoncé le mois dernier, le coach va poursuivre sa large revue d'effectif, permise par l'enjeu moindre de la Ligue des nations, où la France compte une victoire (2-0 contre la Belgique) et une défaite (3-1 contre l'Italie).

Deschamps devrait encore une fois répartir généreusement le temps de jeu sur les deux rencontres, pour voir le maximum de joueurs. Les véritables matches à enjeu commenceront avec les qualifications pour la Coupe du monde 2026, en mars, en juin ou en septembre, selon la participation ou non à la suite de la Ligue des nations.

Il faudra surveiller la présence ou l'absence dans la liste de Benjamin Pavard, grand absent de septembre, pas même rappelé quand Wesley Fofana s'est blessé et a dû renoncer en défense centrale, et voir si le sélectionneur rappelle Ferland Mendy, qui n'a pas joué une minute à l'Euro et a déclaré forfait en septembre.

Griezmann lui ne reviendra plus dans cette liste.