Equipe de France: l'avènement de Désiré Doué

Désiré Doué, tout juste 20 ans mardi, revient en équipe de France auréolé du titre de meilleur joueur de la finale de Ligue des champions et aspire déjà à un rôle important en Bleu, bien qu'il ne compte qu'une sélection avant la demi-finale de Ligue des nations contre l'Espagne.

Le nouveau prodige du football français a reçu son plus beau cadeau d'anniversaire en avance, la coupe aux grandes oreilles. Il a grandement contribué à sa conquête en réussissant deux buts et une passe décisive samedi lors du triomphe contre l'Inter Milan (5-0).

Le voilà tout naturellement candidat à une place dans le onze de départ des Bleus à Stuttgart, jeudi, pour tenter d'arracher à la redoutable "Roja" une place en finale, dimanche à Munich contre le vainqueur d'Allemagne-Portugal, qui se joue mercredi. Une ascension fulgurante pour le jeune champion d'Europe, "sur un nuage" depuis cette magique soirée à l'Allianz Arena.

"Je suis trop, trop content. J'ai encore du mal à réaliser qu'on a remporté la Ligue des champions, qu'on a écrit l'histoire", a-t-il lâché samedi soir.

"J'ai essayé d'aborder ce match comme d'habitude", a raconté le nouveau joyau du profond réservoir de la formation française.

Maîtrise et calme

Sa grande décontraction était déjà bluffante lors de sa première sélection, le 23 mars au Stade de France en quarts de finale retour de la Ligue des nations contre la Croatie.

Rentré à la place de Bradley Barcola (66e), il avait participé à la remontée des Bleus (0-2/2-0 5 t.a.b. à 4) et avait notamment transformé avec maîtrise son tir au but, qui valait pourtant cher: en cas d'échec la France était éliminée.

L'attaquant français du Paris Saint-Germain Désiré Doué enlève son maillot après avoir marqué le troisième but du PSG lors de la finale de la Ligue des champions contre l'Inter Milan, à Munich, le 31 mai 2025 AFP

Avec le même calme il avait également réussi le sien à Liverpool en 8e de finale (0-1/1-0, 4 t.a.b. à 1).

Recruté l'été dernier par le PSG à Rennes moyennant 50 millions d'euros malgré les avances du Bayern Munich, Doué a aussi rapidement conquis la capitale, faisant oublier ses premières sorties poussives. "Je pense que c'est une évolution normale pour un jeune joueur qui arrive après un grand transfert dans un très grand club. J'ai pris le temps qu'il me fallait pour m'adapter au Paris Saint-Germain", rembobine-t-il.

A Paris comme en Bleu, il n'a "pas de position favorite" et estime que "c'est une chance d'être polyvalent".

Avec l'équipe nationale, Désiré Doué peut aussi apporter son sens du dribble, qui "n'est pas inné", selon lui. "Depuis tout petit je le travaille", assure-t-il.

Mais il reconnaît avoir encore "beaucoup d'aspects à améliorer". "Chaque jour j'essaie d'être meilleur, de progresser en tout", insiste-t-il.

"Rester moi-même"

"On a beau être doué, comme vous dites, ou avoir beaucoup de talent, le plus important, c'est la discipline, ce qu'on fait au quotidien et qui conduit au plus haut niveau", répondait-il à un journaliste qui l'interrogeait en mars sur les trésors de jeu de mots que recèlent son nom et son prénom.

Le voilà déjà prêt à participer au renouvellement des générations en Bleu, à l'image de Michael Olise, buteur et passeur lors du match retour contre la Croatie.

L'attaquant français du Paris Saint-Germain Désiré Doué entre sur la pelouse lors de la cérémonie de victoire du PSG en Ligue des champions, au Parc des Princes, le 1er juin 2025 AFP

Quand on le compare à Neymar pour la gestuelle et à Kylian Mbappé pour sa façon de communiquer, Doué répond que "dans les deux cas, c'est très flatteur". "Mais je vais essayer de rester moi-même", ajoute-t-il.

"C'est déjà un joueur très fort", disait Jules Koundé en mars, "avec des qualités de percussion. Il a une expérience très au-dessus de la moyenne. Son évolution est constante, et ces derniers mois, j'ai l'impression que ça s'est accéléré. On sent qu'il prend de plus en plus de confiance, il est de plus en plus à l'aise. On est très contents de pouvoir l'intégrer au groupe France".