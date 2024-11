Equipe de France: Le malaise Mbappé

Encore une absence qui va faire couler beaucoup d'encre: la star Kylian Mbappé n'est toujours pas dans la liste de l'équipe de France dévoilée jeudi par Didier Deschamps, qui ne veut pas donner d'explication pour éviter les "interprétations".

"Parce que je pense que c'est mieux comme ça", a seulement lâché le sélectionneur, assurant que sa décision concernant Mbappé n'était pas liée à des "problèmes extra-sportifs".

"Je comprends que ça ne vous suffise pas", a-t-il ajouté à l'adresse des médias, qui ont multiplié les questions sur le sujet sans faire plier le patron des Bleus.

"Je ne veux pas entrer dans une argumentation qui amène à des interprétations. Je ne peux pas vous en dire plus", a martelé le technicien, précisant que cette absence ne concernait que les deux prochains matchs de Ligue des nations contre Israël, le 14 novembre au Stade de France, et contre l'Italie le 17 à Milan.

"Je ne vais pas argumenter", a-t-il poursuivi. "Je peux vous dire deux choses: Un, qu'il a voulu venir, et deux, que les problèmes extra-sportifs n'entrent pas en ligne de compte. Il existe la présomption d'innocence".

"DD" fait allusion aux révélations de la presse suédoise sur l'ouverture d'une enquête pour viol qui, selon les quotidiens Aftonbladet et Expressen, viserait l'attaquant après une virée à Stockholm pendant Israël-France (1-4).

Mbappé en crise

La police et la justice suédoises n'ont toujours pas indiqué si Mbappé faisait bel et bien l'objet d'une plainte pour viol.

Si Mbappé était venu en conférence de presse d'avant-match comme il arrive souvent au capitaine, les questions n'auraient pas manqué sur cette affaire.

Mbappé traverse décidément une crise. Son absence de la liste déjà en octobre avait déclenché une polémique. Ménagé pour une blessure à la cuisse gauche, il avait quand même joué avec le Real Madrid.

En outre, sportivement aussi Mbappé est en difficulté. Il n'a marqué qu'un seul but depuis plus d'un mois et il est passé coup sur coup au travers de deux grandes affiches perdues contre le Barça (4-0) et l'AC Milan (3-1), les deux fois à domicile au Santiago-Bernabeu.

En Bleu il a raté son Euro et n'a marqué qu'un seul but lors de ses huit dernières sélections.

La nouvelle absence du patron sur le terrain a éclipsé les retours d'Adrien Rabiot et N'Golo Kanté et la première convocation de Lucas Chevalier.

Le gardien de Lille a brillé en Ligue des champions pas plus tard que mardi contre la Juventus (1-1), où il a tenu tête aux attaquants turinois.

Première pour Lucas Chevalier

"C'est une étape importante pour lui", a commenté Deschamps. "La saison dernière déjà il était performant, il continue, en Ligue 1 et sur la scène européenne. Je vous ai dit au dernier rassemblement qu'il était plus que proche".

Éternel N.3, Alphonse Areola qui n'a pas joué les deux derniers matchs avec West Ham, fait les frais de cette ascension.

Si Rabiot n'était pas là, c'est parce qu'il n'avait pas de club en septembre et n'avait rejoint l'Olympique de Marseille que trop récemment avant les matchs d'octobre.

Adrien "retrouve des jambes", selon DD, qui a aussi rappelé N'Golo Kanté, favori pour le brassard de capitaine après l'intérim d'Aurélien Tchouameni, forfait cette fois.

Deschamps, qui veut tester beaucoup de joueurs pour le cycle 2024-2026 jusqu'à la Coupe du monde, s'amuse de la montée de "la moyenne d'âge avec ces deux joueurs-là", Rabiot et Kanté. "La jeunesse n'interdit rien, mais c'est bien d'avoir de l'expérience et du vécu".

Sinon, le groupe ressemble beaucoup au précédent, qui était le premier de l'après-Antoine Griezmann en retraite des Bleus.

"Le dernier rassemblement a donné beaucoup de satisfaction, a rappelé Deschamps, on reste sur trois victoires consécutives" contre la Belgique (2-0 et 2-1) et Israël (4-1).

S'il souhaite, malgré la guerre au Proche-Orient, que France-Israël "reste un match de foot, sans ignorer ou faire abstraction d'un contexte très tendu", Deschamps rappelle ses "deux objectifs sur ce rassemblement".

Il veut "répartir le temps de jeu" et "assurer notre qualification pour les Final 8 pour pouvoir jouer la première place" contre l'Italie. Ce sera encore sans Mbappé.