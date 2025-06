Equipe de France: Lenglet revient de loin

Après presque quatre ans loin des Bleus, Clément Lenglet a bien cru "que c'était terminé" pour lui en équipe de France, mais le revoilà pour affronter en demi-finale de Ligue des nations l'Espagne, où il s'est relancé à l'Atlético Madrid.

"J'ai pensé à un moment donné peut-être que c'était terminé, mais je n'ai jamais lâché non plus en me disant qu'il fallait que moi, en tant que professionnel, je me donne l'opportunité de revenir", a raconté le défenseur aux 15 sélections (1 but).

Mais la dernière remontait aux calendes, au 13 novembre 2021, quand il a remplacé Lucas Hernandez côté droit à la 80e minute de la victoire écrasante contre le Kazakhstan (8-0) en qualifications à la Coupe du monde 2022.

Et puis plus rien. Alors au sommet à Barcelone, l'ancien nancéien vit deux saisons plus difficiles de 2022 à 2024, prêté en Angleterre, et disparaît de l'échiquier bleu.

"A Tottenham (2022-2023), je trouve que personnellement j'ai fait une saison plutôt bonne (26 matches de Premier League, NDLR), nuance-t-il. Malheureusement les résultats collectifs n'étaient pas forcément au rendez-vous à la fin". Le club avait fini huitième du championnat.

"Raccrocher le wagon"

Randal Kolo Muani (g.) et Clément Lenglet lors d'un entraînement avec les Bleus, le 2 juin 2025, à Clairefontaine AFP

"Ensuite à Aston Villa (2023-2024), c'est un peu plus compliqué parce que j'ai beaucoup moins joué (14 matches de PL, NDLR) et parce que dans les performances aussi, j'étais moins régulier", admet Lenglet.

Mais il s'est relancé à l'Atlético Madrid (2024-2025) avec 23 matches en Liga et 7 en Ligue des champions.

"Grâce à la saison que j'ai faite individuellement, mais aussi avec le club, ça m'a permis de raccrocher le wagon", commente-t-il.

"Un moment où je me disais que peut-être le train était était passé parce qu'il y avait une nouvelle génération, parce que les joueurs en place performent depuis pas mal de temps", ajoute-t-il.

En effet, Dayot Upamecano s'est imposé comme patron de la défense, William Saliba et Ibrahima Konaté sont en concurrence pour l'autre poste, Lucas Hernandez a été blessé mais vient de remporter la Ligue des champions avec le Paris SG contre l'Inter Milan de Benjamin Pavard... Que du beau monde.

"Il a retrouvé un très bon niveau"

Mais "Upa" et Saliba sont forfait pour la finale à quatre de Ligue des nations, et Lenglet a une chance. Finalement il n'était jamais sorti des radars de Didier Deschamps.

"Ce n'est pas parce qu'ils ne viennent pas qu'on les perd de vue. On continue à les suivre. Après, c'est la concurrence au poste", confirme le sélectionneur.

"Clément a eu un début de saison compliqué, un, deux, trois mois. Après, il a retrouvé un très bon niveau", poursuit le technicien.

"Ils le savent très bien, c'est le haut niveau, ce sont des compétiteurs, à eux de faire tout ce qu'il faut pour continuer à venir régulièrement, ou quand il y a une moins bonne période, à revenir", complète "DD".

Lenglet a surmonté son cauchemar en Bleu, un match raté en 8e de finale contre la Suisse en 2021 à l'Euro, où il avait été sorti à la mi-temps, victime de son mauvais match mais aussi du système à trois centraux qui ne fonctionnait pas. Les Helvètes menaient 1-0, et s'étaient imposés (3-3 a.p., 5 t.a.b. à 4).

Le sélectionneur de l'équipe de France de football Didier Deschamps (à droite) et son adjoint Guy Stephan (2e à droite) arrivent avec les défenseurs Clément Lenglet (à gauche) et Ibrahima Konate (2e à gauche) pour une séance d'entraînement, à Clairefontaine, le 31 mai 2025 AFP

"Avec le temps, j'ai digéré, assure Lenglet. J'ai été frustré quelques temps après ce match, déjà par l'élimination. Mais quatre ans se sont écoulés, je n'ai pas été bon sur le but du 1-0. Le résultat s'est terminé à 3-3, plein de choses se sont passées dans ce match-là, des choses assez folles et assez rares, qui font la beauté du foot aussi".

"Des choses que j'ai bien digérées et je suis prêt à performer pour l'équipe de France", conclut le revenant.