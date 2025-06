Equipe de France: les leçons d'une saison de transition

Un groupe revitalisé par des jeunes, un style plus offensif et toujours Kylian Mbappé au centre de l'attention: la saison de l'équipe de France n'a pas manqué d'enseignements avant la bascule à la rentrée vers les qualifications du Mondial-2026.

. Du nouveau chez les Bleus

Michael Olise, qui s'est installé en équipe de France cette saison, après son but contre l'Allemagne, à Stuttgart le 8 juin 2025 AFP/Archives

Didier Deschamps avait prévenu dès septembre dernier qu'il souhaitait profiter de la Ligue des nations pour "oxygéner" son groupe et voir de nouveaux visages. L'ouverture a été conséquente et plusieurs "bizuths", tous médaillés d'argent aux Jeux Olympiques de Paris-2024 sous les ordres de Thierry Henry, se sont installés. Ils devraient, sans pépin physique, faire partie de l'aventure de la Coupe du monde.

L'attaquant du Bayern Munich Michael Olise (23 ans), déjà deux buts au compteur et artisan du billet pour le "Final Four" contre la Croatie en quarts de finale retour, s'est fait une place, tout comme le milieu de la Roma Manu Koné (24 ans). La pépite parisienne Désiré Doué (20 ans), double buteur en finale de la Ligue des champions, a également été promu grâce à ses performances majuscules au PSG et s'est distingué par des rentrées solides en bleu.

Rayan Cherki en action sous le maillot de la France contre l'Allemagne, dans le match pour la 3ème place de la Ligue des Nations, à Stuttgart le 8 juin 2025 AFP/Archives

Le dernier rassemblement a vu les arrivées de l'attaquant Rayan Cherki (21 ans), auteur d'une reprise de volée splendide en demi-finales face à l'Espagne pour sa première sélection (défaite 5-4), et de Loïc Badé (25 ans), très solide en défense contre l'Allemagne lors du match pour la 3e place (2-0). La relève est là.

. Mbappé au coeur des débats

La superstar de l'équipe de France a connu une saison mouvementée après son Euro-2024 raté (1 but inscrit sur penalty) et les débats sur son rôle de capitaine et ses prestations ont été permanents.

Boudeur en septembre, il a "séché" les stages d'octobre, sur blessure, et de novembre, officiellement par choix du sélectionneur. La révélation par la presse suédoise de l'ouverture d'une enquête pour viol a aussi brouillé son image, avant que la justice locale n'annonce avoir clos l'instruction sans jamais citer son nom.

Sur le terrain, il n'a pas non plus été rayonnant sous le maillot bleu, alimentant les questions sur son positionnement dans l'axe auquel Deschamps tient mordicus.

Alors qu'il empile les buts avec le Real Madrid et qu'il a bouclé son premier exercice en Espagne avec le Soulier d'or en poche, Mbappé a dû attendre le "Final Four" de la Ligue des nations pour retrouver le chemin des filets en sélection (2 buts), mettant fin à une disette de près d'un an. Avant son ouverture du score en demi-finales contre la Mannschaft, il n'avait plus marqué dans le jeu depuis le 5 juin 2024 et un amical face au Luxembourg (3-0). Autant dire une éternité pour un joueur de sa dimension.

. Un réservoir riche en attaque, moins en défense

Le centre de gravité des Bleus ne serait-il pas en train de basculer? L'émergence d'une nouvelle génération d'attaquants de très grand talent (Olise, Cherki, Doué, Bradley Barcola...) a fait bouger les lignes et la réflexion de Deschamps.

William Saliba, qui contrôle le ballon sous le maillot d'Arsenal le 7 mai 2025 à Paris, fut un des grands absents de la défense française en Ligue des nations AFP/Archives

Sur les trois derniers matches, le technicien n'a pas hésité à aligner d'entrée quatre joueurs à vocation offensive en optant pour une organisation en 4-2-3-1, quitte à bousculer l'équilibre de l'équipe. Une prise de risques dont il n'est pas vraiment coutumier mais Deschamps, en bon pragmatique, a su épouser la conjoncture.

En défense, le réservoir est moins dense. Les Bleus ont payé très cher les forfaits de trois titulaires contre l'Espagne de Lamine Yamal (Dayot Upamecano, William Saliba, Jules Koundé) avant d'être sérieusement secoués en première période face à l'Allemagne.

. Cap sur l'Amérique

Cette saison de transition achevée, l'équipe de France va se lancer dans la quête d'un billet pour le Mondial-2026. Elle devra décrocher la première place de sa poule pour s'éviter les barrages mais le menu proposé (Ukraine, Islande, Azerbaïdjan) n'a pas de quoi l'effrayer.

Cette campagne, la dernière de Deschamps, débutera le 5 septembre avec un déplacement à Wroclaw (Pologne) pour affronter les Ukrainiens suivi de la réception des Islandais, le 9 septembre au Parc des Princes.