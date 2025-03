Equipe de France: Mbappé est resté muet

Le retour du capitaine Kylian Mbappé n'a pas empêché le naufrage de l'équipe de France à Split contre la Croatie (2-0), où il n'a pas marqué pour un sixième match consécutif avec les Bleus, jeudi en quarts de finale aller de la Ligue des nations.

C'était plutôt le "Kyk's" de cet été ou cet automne que celui flambant de l'hiver madrilène, celui d'un Euro raté où il s'est même cassé le nez et d'un premier trimestre poussif au Real.

L'association si prometteuse avec Ousmane Dembélé a fait flop, même s'il a plus souvent trouvé son ancien partenaire du PSG en seconde période. Et puis le N.7 n'était pas non plus dans sa forme parisienne (22 buts en 2025).

Mbappé, qui avait fait part la veille de son bonheur de retrouver l'équipe de France pour une 87e sélections (48 buts), n'a pas irradié sur la pelouse tondue en damier du stade Poljud de l'Hajduk Split.

Redevenu une machine à marquer au Real, avec 17 buts en 2025, il reste sur 2 buts en 13 sélections, un total étique.

Il n'a plus trouvé les filets depuis le match de poules de l'Euro-2024 contre la Pologne (1-1), et encore sur penalty, dans une compétition ratée pour lui.

Dans le jeu, son dernier but tricolore remonte au match amical contre le faible Luxembourg (3-0), juste avant l'Euro.

Absent en octobre et en novembre, Mbappé avait en outre été secoué par l'affaire de Stockholm, où selon la presse suédoise son nom s'était retrouvé dans une enquête pour agression sexuelle, avant que la justice locale n'annonce le 12 décembre la fin de la procédure en l'absence de preuves suffisantes.

Trois occasions

Il espérait reprendre sa poursuite d'Olivier Giroud, meilleur buteur des Bleus avec 57 buts.

Trois fois à Split l'excellent Dominik Livakovic lui a fermé la porte. Avant sa magnifique claquette pour aller chercher une de ses frappes dans la lucarne, sur la seule étincelle Dembélé-Mbappé du match (81), le gardien du Fenerbahçe s'était détendu deux fois (16, 23).

Kylian Mbappé au duel avec son coéquipier au Real Madrid Luka Modric lors de la défaite des Bleus en Croatie (2-0) en quarts de finale aller de la Ligue des nations, le 20 mars 2025 à Split AFP

Sur la première, Mbappé a envoyé une grosse frappe après une bonne passe d'Adrien Rabiot, sur la deuxième le N.10 des Bleus s'est bien retourné pour tirer mais Duje Caleta-Car puis Livakovic ont détourné le ballon.

Les multiples permutations des trois attaquants, avec Randal Kolo Muani, puis Bradley Barcola qui a remplacé "RKM", où Mbappé se retrouvait quand même le plus souvent dans son jardin côté gauche, n'ont pas trompé la défense croate.

Sur un rare ballon dangereux, le Madrilène n'a pas réussi à devancer le pourtant pas très rapide lyonnais Caleta-Car, commettant même une faute (42).

En seconde période, le capitaine s'est montré un peu plus vif, il a par deux fois décalé Dembélé qui a manqué ses frappes (59, 61), puis envoyé une frappe toute molle dans les bras de Livakovic (66).

Jusqu'au bout, il a cherché à conjurer le mauvais sort de cette partie complètement ratée, comme le match amical un an plus tôt perdu à Lyon contre l'Allemagne (2-0).

Mbappé doit retrouver son efficacité pour renverser les Croates lors de la seconde manche, dimanche au Stade de France, pour montrer que le capitaine est vraiment de retour.