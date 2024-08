Equipe de France: Michael Olise, une pépite sécurisée par Deschamps

L'attaquant Michael Olise, appelé jeudi en équipe de France pour la première fois à 22 ans, est l'une des pépites les plus prometteuses de ces derniers mois, que Didier Deschamps a souhaité préserver des convoitises d'autres sélections.

Olise, l'un des artisans de la médaille d'argent des Bleuets aux JO-2024 à Paris, est en effet potentiellement sélectionnable par trois autres nations, car il est né en Angleterre d'un père nigérian et d'une mère franco-algérienne.

Encore peu connu par le grand public français, Michael Olise est néanmoins convoité depuis de nombreux mois: par de grands clubs de Premier League au mercato d'hiver dernier, par l'ex-sélectionneur de l'Angleterre Gareth Southgate avant l'Euro... et par le Bayern Munich qui a réussi à le recruter pour entre 60 et 70 millions d'euros en provenance de Crystal Palace, après deux très bons mois de fin de saison (10 buts, 6 passes décisives en 19 matches).

Olise avait participé aux matches de préparation aux JO-2024, ici contre la République Dominicaine le 11 juillet 2024 au Stade Mayol de Toulon. AFP

"Il change de catégorie avec son transfert au Bayern Munich, c'était un élément important de Thierry Henry qui aurait pu être avec nous comme d'autres" à l'Euro-2024, a déclaré Didier Deschamps au moment de prononcer son nom jeudi.

En effet, il a aussi flambé sous les ordres de Thierry Henry avec les Bleuets (deux buts, cinq passes décisives aux JO, après quatre buts en six rencontres de préparation) au point de postuler au titre de meilleur joueur du tournoi, finalement décerné à l'Espagnol Fermin Lopez.

Double défi

Michael Olise, c'est aussi une personnalité, réservée, qui évite les médias et les réseaux sociaux. Mais un style virevoltant sur terrain, agrémenté d'une "spéciale": venir du côté droit et brusquement repiquer au centre avant de placer une frappe enroulée dans la lucarne opposée.

Il était donc urgent, même pour un Didier Deschamps connu pour ne pas se laisser dicter ses priorités par les états de forme, de sécuriser Olise pour le futur des Bleus. "Il est très attaché à l'équipe de France avec des choix importants à faire pour lui", a dit le sélectionneur à propos de ses quatre nationalités.

Michael Olise pendant la finale des JO-2024 contre l'Espagne, aux prises avec le milieu de terrain Aimar Oroz, le 9 août 2024 au Parc des Princes à Paris. AFP

Didier Deschamps le testera-t-il d'emblée contre l'Italie le 6 septembre et contre la Belgique le 9 septembre, en Ligue des Nations? Michael Olise est un ailier, et non pas un avant-centre, poste où les besoins sont les plus criants après la retraite internationale d'Olivier Giroud et les performances peu convaincantes de Marcus Thuram pendant l'Euro-2024.

Sur les ailes, même s'il est plus souvent positionné à gauche, le Parisien Bradley Barcola, 21 ans, a un temps d'avance sur Olise, lui qui a été emmené à l'Euro et compte cinq sélections. Côté droit, Ousmane Dembélé, certes moins incontestable qu'au PSG, reste le choix naturel.

En revanche, Olise n'aura pas la concurrence de Kingsley Coman, qui s'apprête selon plusieurs médias à quitter le Bayern Munich, et qui n'a pas été retenu dans la liste.

Michael Olise s'avance donc vers un double défi dans sa jeune carrière, qui jusque-là a régulièrement été perturbée par des blessures: s'imposer au Bayern Munich et se faire une place en équipe de France en vue de la Coupe du monde 2026.